Exposição em Belém traz obra que retrata Joelma como David Bowie tomando tacacá

Uma exposição em Belém está chamando a atenção do público por uma obra que retrata a cantora Joelma como David Bowie tomando tacacá. A obra é de autoria do artista paraense Laercio Cubas Jr., que criou a arte inspirado no hit "Voando Pro Pará", da cantora paraense. A exposição "Memórias En Passant de Cubas Arts" está no Núcleo de Conexões Ná Figueiredo até o dia 8 de janeiro.

Na ilustração, Joelma aparece caracterizada com o famoso raio do cantor no rosto, segurando uma cuia de tacacá, com a frase "ficar de Bowie", que faz trocadilho com o refrão da música, que diz "eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa".

O artista costuma juntar a cultura paraense com o mundo pop em algumas de suas obras. Em outra ilustração, Cubas Jr retrata a banda "Carimbeatles", que são os Beatles tocando carimbó. Ele também retrata cenários do cotidiano de Belém em suas artes, como pontos de venda de açaí, feiras, bares e praças da capital paraense. Confira outras obras do artista:

