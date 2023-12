Exposição 'Memórias En Passant de Cubas' destaca o universo cotidiano de Belém

O artista Laercio Cubas Jr. estreia a exposição "Memórias En Passant de Cubas Arts", com obras que destacam elementos de Belém do Pará. A exposição começa nesta sexta-feira (8), no Núcleo de Conexões Ná Figueiredo, a partir das 18h. Com entrada franca, a mostra, que ficará no local por 30 dias, promete transportar os visitantes para um universo artístico inspirado na vida cotidiana da capital paraense.

Com mais de 450 obras feitas à mão livre nos últimos 5 anos, o belenense Cubas Jr. aplica em suas artes cenas corriqueiras com elementos dos universos da música popular, do cinema, do digital e da cultura pop. No espaço, também será comercializado prints, camisas e canecas com as artes.

Esta é a segunda exposição do artista no Ná Figueiredo, mas ressalta que a maioria são ilustrações inéditas. "Estou trazendo um acervo 80% inédito, muito inspirado nas fotos tiradas em dezembro do ano passado. Tenho em mente três artistas que sempre me inspiraram: Antar Rohit, Sérgio Bastos e Jean-claude Denis, que trazem poesia ao que, muitas vezes, passa despercebido", detalhou.

O artista por trás da exposição explica que o título, "Memórias En Passant de Cubas Arts", faz referência ao livro "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis. "Por conta do meu sobrenome, o livro sempre me foi citado. E eu uso o termo 'En Passant' porque são artes produzidas a partir de fotografias, pensamentos e composições de relances cotidianos", disse Cubas Jr.

As ilustrações digitais feitas à mão livre refletem a percepção do artista sobre os movimentos culturais, artistas, paisagem urbana e arquitetura da cidade. A obra de destaque na exposição é uma ilustração da conhecida Banca do Alvino, que fica na Praça da República há muitos anos. Outras cenas emblemáticas de Belém são representadas em outras artes, como a Feira do Guamá, faixas divulgando festas de aparelhagem, bandeiras do Remo e Paysandu e vendedores de açaí.

O artista também usa suas artes para celebrar a cultura paraense e conectar ao universal. Em uma das ilustrações, a cantora Joelma aparece com o raio do roqueiro David Bowie no rosto enquanto toma um tacacá. Outra obra, uma das mais famosas, mostra a banda The Beatles tocando carimbó.

Durante os 30 dias de exposição no Núcleo de Conexões, os visitantes também poderão desfrutar de apresentações de bandas na parte interna, proporcionando uma experiência ainda mais completa. A programação musical é divulgada semanalmente através das redes sociais.

Serviço

Evento: exposição Memórias En Passant de Cubas Arts

Entrada: gratuita.

Local: Núcleo de Conexões Ná Figueiredo, localizado na Av. Gentil Bittencourt, 449

Data: sexta-feira, 08 de dezembro

Hora: a partir das 18h

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)