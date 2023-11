Belém recebe exposição sobre arquitetura do Japão

A partir desta terça-feira (28), às 18h30, estará aberta, em Belém, a exposição itinerante “Ambientes construídos: um guia alternativo do Japão”, na galeria Fidanza do Museu de Arte Sacra (MAS). A mostra, que permanecerá em cartaz até 20 de dezembro, é composta de 80 obras, dentre fotos, textos e vídeos, relativas a arquitetura, projetos de construção civil e paisagens construídas dos últimos dois séculos.

Organizada pelo Consulado do Japão em Belém e pela Fundação Japão, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a exposição mostra diversos tipos de ambientes japoneses, de diferentes épocas e lugares, o que permite acessar cultura e valores desses locais, como em uma viagem ao país.

Nas obras, são mostrados ambientes da época da modernização, outros que surgiram em resposta à destruição causada pelo crescimento exacerbado, e também ambientes regenerativos, que pretendem resolver os desafios populacionais e ambientais do Japão. A ideia é que a arquitetura japonesa ajude a desvendar o país, na compreensão de conjuntura histórica e contexto espacial, que conta com grande diversidade geográfica, além de frequentes desastres naturais.

A exposição tem curadoria de Kenjirō Hosaka (pesquisador associado do The National Museum of Modern Art, Tokyo), Satoshi Hachima (professor da Chiba Institute of Technology) e Shunsuke Kurakata (professor associado da Osaka City University). A mostra itinerante já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília. Os próximos destinos serão Manaus e Paraguai.

Ainda como parte da programação, no dia 5 de dezembro acontecerá a palestra “Paisagem, arquitetura e cidades do Japão”, ministrado pelo Prof. Dr. José Júlio Lima, docente da faculdade e do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará. O encontro ocorrerá às 18h30, na Igreja de Santo Alexandre, e abordará as origens e diferentes estruturas espaciais das cidades japonesas.

Serviço:

Exposição “Ambientes construídos: um guia alternativo do Japão”

Inauguração: 28 de novembro, às 18h30

Visitação: 29 de novembro a 20 de dezembro de 2023

Horário: terça-feira a domingo, 9h às 17h

Onde: Museu de Arte Sacra (Praça Frei Brandão, s/n - Cidade Velha, Belém-PA)

Palestra “Paisagem, arquitetura e cidades do Japão”

Ministrante: Prof. Dr. José Júlio Lima (UFPA)

Quando: 5 de dezembro, às 18h30

Onde: Igreja de Santo Alexandre (Praça Frei Brandão, s/n - Cidade Velha, Belém - PA)