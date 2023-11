Artista plástica Rose Maiorana e fotógrafo Tarso Sarraf participam de exposição em Barcelona

A artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana e o fotógrafo Tarso Sarraf participam da exposição “A arte que nos habita”, que chega em Barcelona, na Galeria ImaginArte. A mostra será realizada entre os dias 01 a 08 de dezembro, com curadoria de Victoria De La Serna e Angela de Oliveira. O projeto reúne o trabalho de diversos artistas brasileiros com o objetivo de levar a arte e a cultura regional para o mundo.

VEJA MAIS

A galerista Ângela de Oliveira da Art100 que envia alguns de seus artistas para a exposição na ImaginArte conta que nela admiradores da arte encontram obras de artistas famosos como Dalí, Miró ou Sorolla acompanhando obras atuais e recentes de artistas emergentes dos mais diversos estilos. “É daí que parte a importância para que artistas brasileiros estejam por lá representados, mostrando a excelente qualidade se suas obras”, destacou a curadora.

Ângela destacou ainda que já morou em Barcelona e presenciou muitas manifestações de jovens pedindo pelo planeta Terra, pela Amazônia. “É um presente da vida poder levar a exposição da Rose e do Tarso para esse lugar, algo que tem uma mensagem importante a nível mundial”, concluiu a curadora.

Para Rose Maiorana, a exposição é uma forma de levar ao público a beleza e a realidade da Amazônia através da combinação de fotografia e pintura. “É a arte que resulta nas obras de intervenção que apresentamos nas nossas exposições, declarou a artista plástica. Rose destacou ainda que a intenção é sempre chamar a atenção para o cotidiano, o dia a dia fora da cidade, nos rios e matas, “que fluem nossa cultura e que, geralmente, não são conhecidos pelo público de fora”, concluiu.

A escritora, palestrante e designer de interiores mentais, Andrea Cardoni, a exposição é um convite para unir a arte que habita no “outro”. “E assim juntos, possamos transpor as barreiras explícitas e veladas, que nos aprisionam o sentir, e impedem que lindas cores emocionais tornem o mundo um lugar ainda mais maravilhoso, com as telas da vida expostas em cada galeria íntima do coração. Que a “Arte que nos habita” lembre a você que a beleza de cada ser deve ser admirada, inclusive a sua”, concluiu.

Agende-se

Exposição “A arte que nos habita”

Data: 01/12 a 08/12

Hora: Segunda a sexta, das 10h às 14h e das 17h às 20h.

Sábados, das 10h às 14h.

Local: Galeria ImaginArte (Dante Alighieri 157, Barcelona)

Realização: Art100 Gallery