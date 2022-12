Rose Maiorana e Guido dos Cadernos fazem parceria artística

Os artistas plásticos Rose Maiorana e Guido Elias, mais conhecido como o Guido dos Cadernos, lançaram uma parceria que consiste em cadernos confeccionados artesanalmente por ele com capas de pinturas dela. A collab começou com o encantamento da diretora comercial de O Liberal pelas coleções de cadernos autorais de Guido. O encontro das obras dos dois artista produziu peças de um objeto útil, aparentemente comum, com a exclusividade e o toque especial de encher os olhos.

Rose e Guido apresentaram os primeiros mini cadernos da coleção feita somente com obras dela, na quinta-feira, 22.

“É a segunda coleção (que estão fazendo juntos). A primeira foi da ‘aFLORar’ (série de pinturas de Rose que já foram objeto de exposição na galeria do Museu de Arte do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos. CCBEU) e a nova coleção está especial porque pintei à mão”, descreve Rose, acrescentando que ela resgatou desenhos autorais antigos e pintou para a produção dos cadernos.

“A primeira coleção foi uma reprodução das obras dela que fiz as capas dos cadernos e, agora, estou usando as obras originais que recortei pra fazer as capas dos cadernos. Eu faço tudo à mão, desde a costura dos cadernos, corte e colagem das capas”, completa Guido. ”É uma experiência muito diferente pra mim fazer um trabalho a partir de uma obra já pronta, ter que cortar me dói um pouco. Mas, pelo resultado, acho que vale à pena, estou gostando bastante”.

VEJA MAIS

Artista plástica Rose Maiorana abre exposição "Aflorar" em Belém

“Achei lindo o trabalho dele (dos cadernos artesanais). Primeiro, amo papel, trabalho em jornal desde 14 anos. Segundo, o fato do trabalho dele ser artesanal, dele ser paraense. Ele desenha super bem”, conta Rose.

Os cadernos da colaboração dos dois artistas estão à venda na Galeria Rose Maiorana, que vai ficar no Bosque Grão Pará até o próximo dia 30, e também na Estação das Docas. Rose anuncia que, independente da atenção que tem dedicado aos cadernos, vai continuar pintando telas e bolsas de tecido.

Coleções do Guido

Guido Elias começou a marca autoral de cadernos, “Guido Cadernos”, em 2018. Recentemente, ele foi entrevistado por Rose Maiorana, que apresenta o videocast “Lib Art”, no LibPlay do portal O Liberal.

“Tenho quatro coleções regulares nos meus cadernos: uma só sobte Belém, que as capas têm desenhos de pontos turísticos da cidade; outra sobre a flora amazônica, a mais recente, com poucos cadernos ainda, uma estampa de jambu e uma de cupuaçu; uma sobre a fauna regional, que tem a garça, urubu e peixe-boi; e tem uma também sobre as casas ‘Raio que o Parta” (casas de Belém com azulejos decorativos de raios na fachada)”.

Guido divulga os trabalhos no Instagram @guidocadernos e no site www.guidocadernos.com.br. Ele coloca os produtos à venda em feiras, e nos seguintes pontos fixos: Palacete Faciola, Espaço Beirando a Moda, Museu de Arte Sacra, Livraria Fox e Café Canto Coworking, no Edifício Manoel Pinto da Silva.