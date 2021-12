Rose Maiorana abre sua primeira exposição individual nesta quarta

Sob forte inspiração do multicolorido da Pop Art, Rose Maiorana apresenta ao público sua primeira exposição individual a partir desta quarta-feira, 1º de dezembro. Sob curadoria de Sergio Oliveira, “Explosão de Cores” propõe um passeio pela trajetória da artista, e ocupa o hall de entrada da sede do Jornal O Liberal (Av. Romulo Maiorana, 2473).

Nesta quarta-feira, às 19h, uma vernissage marca a abertura da mostra de Rose Maiorana. A partir de quinta-feira, 2 de dezembro, a mostra será aberta ao público, que poderá visitar o local até 20 de dezembro, sempre das 13h às 18h. A entrada é franca. Apresentando seu trabalho ao mundo, Rose Maiorana fala sobre as influências que carrega, e que transbordam as telas de “Explosão de Cores”.

“Minha inspiração é o movimento do Pop Art e o artista Andy Warhol. Isso influenciou a minha arte que vem com tons fortes e traços abstratos. As obras e a narrativa da exposição constroem minha própria jornada interna, que reverbera em cada obra que eu assino e entrego ao mundo”, diz a artista.

Em seu processo criativo livre, o que Rose deseja transmitir é o mesmo que sente por seu trabalho. “Procuro despertar alegria, gosto pela vida através das cores”, conta. Rose, que também atua como diretora comercial do Grupo Liberal, tem nas artes visuais um pilar importante de sua vida. Em sua primeira exposição, ela conecta o local de seu trabalho com esta característica pessoal, também inerente ao legado do pai. “Ter minha primeira exposição dentro do jornal é motivo de muito orgulho pelo legado que meu pai deixou de valores, cultura, informação e entretenimento. Estou muito feliz e tenho certeza que ele também estaria”, descreve.

Sérgio Oliveira, curador de “Explosão de Cores”, fala sobre o seu processo de mostrar para o mundo a identidade da artista. “Busquei montar essa exposição de uma forma cronológica, respeitando todas as fases dela, e creio que tenha ficado uma leitura muito enxuta. Criei um circuito dentro de um espaço em que tive que improvisar como galeria, trazendo painéis com iluminação própria. Criei todo um circuito onde o público vai poder acompanhar todas as fases da artista. E como nas palavras dela, essa vai ser a primeira de muitas exposições”, explica o curador.

Ainda segundo Sergio, a mostra, que propõe um passeio cronológico pela produção de Rose, também mergulha em suas diferentes fases onde experimenta novas técnicas. Sergio conta que entre as diferenças está, por exemplo, a introdução do uso de colagens em suas obras mais recentes

Sobre a artista

Rose Maiorana é uma artista plástica contemporânea que tem seu trabalho marcado por tons fortes e traços abstratos. A empresária, que começou a pintar aos 12 anos, somente com a maturidade apresentou farta produção publicamente, com destaque à pintura em tela. Os traços e figuras geométricas coloridas em estilo pop art marcam a identidade contemporânea da artista.

Rose teve aulas com variados instrutores de pintura, com destaque ao famoso artista plástico paraense Marinaldo Santos, com quem divide profunda amizade e também pinceladas em algumas obras conjuntas. A beleza da obra de Rose Maiorana retrata o prazer que a empresária extrai da pintura a cada pincelada. A ciranda de cores consome a atenção da artista, especialmente durante as madrugadas da capital paraense, quando o processo criativo se manifesta ao som de variadas músicas de suas playlists.

O interesse pelas artes guia Rose Maiorana em constantes pesquisas sobre novas tintas, novos tecidos e materiais que a levam a novas possibilidades de criação, inclusive por viagens para outros estados e países.