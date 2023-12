Ximbinha surpreende ao contar onde conheceu a namorada: 'Na igreja'

Ximbinha falou pela primeira vez da relação com a atual mulher, Karen Kethlen, apontada como a pivô da separação do guitarrista com Joelma, em 2015. Eles se casaram em julho de 2018, e o guitarrista contou que conheceu a atual amada na igreja e que os dois estão juntos há seis anos.

"Nos conhecemos na igreja. Karen cuida da minha carreira hoje, junto com mais dois. Ela viaja comigo.Tenho pessoas que são o anjo da guarda da minha vida", disse o músico, em entrevista ao Salada cast. Ao que tudo indica, o romance atual começou quando Ximbinha ainda estava casado com Joelma, de quem se separou em 2015. A própria cantora já declarou em entrevistas que foi traída por ele. Ximbinha também admitiu que traiu a ex-mulher com Karen.

O guitarrista assumiu publicamente o relacionamento com Karen poucos meses após o fim do casamento. Os dois se casaram três anos depois e moram em Belém, na mesma mansão onde Ximbinha viveu com Joelma.