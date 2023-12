Depois de quatro anos, paraense toma tacacá por influência do 'hit' da Joelma

A comida típica do Pará, tacacá, ficou em primeiro lugar na plataforma de busca do Google. O ranking foi divulgado nesta segunda-feira (11) e além de deixar os paraenses felizes, algumas pessoas se sentiram motivadas a degustar da iguaria. A reportagem passou, na tarde desta segunda, por algumas tradicionais bancas de comidas típicas para conversar com clientes.

A avenida Nazaré é uma das vias onde se concentra algumas barracas de comidas típicas. A jovem Amanda Braga é uma das pessoas que se sentiu motivada a tomar o tacacá após todos os memes que ganharam a internet. Ela disse que já tinha aproximadamente quatro anos que não degustava da iguaria paraense, mas após todo o movimento na internet sentiu vontade de tomar o tacacá.

"Eu faço estágio aqui próximo da avenida Nazaré e hoje mesmo eu vi um meme do Poze, me deu muita vontade de tomar tacacá e chamei meu amigo, pois diante disso veio uma reflexão que a gente deve ser mais apaixonado pelo que é nosso. Fico pensando como passei quatro anos sem tomar tacacá", reflete a jovem.

O amigo Davi Silva entrou na sintonia de Amanda e resolveu degustar da iguaria. "Já faz tempo que eu também não tomava tacacá e é tão bom, também não sei explicar porque não tomo com mais frequência", acrescenta o jovem.

Já o agente de portaria Ernani Ferro é o típico paraense que quando tem uma oportunidade aproveita para se deliciar do tacacá. Na tarde desta segunda (11), quando estava a caminho do trabalho, ele aproveitou e parou em uma das barracas para se alimentar da comida típica do Pará.

"Eu tomo com bastante frequência porque gosto muito de tacacá. Toda vez que tenho oportunidade, eu tomo. Eu sempre passo por aqui, pois é o caminho do meu trabalho e dá vontade", disse o paraense.

Toda essa atenção em torno do tacacá foi ocasionada pelo "hit" da cantora paraense "Voando para o Pará". No último mês de novembro, com a turnê do grupo RBD, o cantor Christian Chavez levou a plateia do estádio Nilton Santos, no Rio, à loucura durante um show. De surpresa, o astro cantou "Tacacá", um dos hits da cantora paraense. O momento logo tomou conta das redes sociais e a rainha do calypso mandou um recado para Chavez.

A partir disso, a canção virou meme e vários artistas e influenciadores entraram na onda e ajudaram a viralizar a música. Até a coreografia de TikTok o hit ganhou. Nesta segunda (11), o Google divulgou a retrospectiva, que é baseada nos termos que tiveram maior aumento de interesse este ano em comparação com 2022, no Brasil.

No quesito alimentação, a lista engloba a gastronomia de diversos países e regiões. O destaque ficou com o tacacá. Em segundo lugar, está outra receita que ganhou o coração dos internautas: o bolo alagado.O salpicão de frango, um prato clássico, ficou em terceiro lugar.

A canção "Voando Pro Pará", de Joelma, foi lançada em 2016 em seu primeiro álbum solo após o fim da Banda Calypso, com quem dividia o centro das atrações com o ex-marido Ximbinha. O trabalho leva o nome da cantora no título.

Confira a lista:

Tacacá

Bolo alagado

Salpicão de frango

Temaki frito

Roast beef

Zaatar

Arroz de cuxá

Ovo de Páscoa pistache

Pimenta de bode

Bolo de coco fofinho