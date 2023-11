Influenciador americano Daniel Spencer publica vídeo tomando e elogiando tacacá

O influenciador americano Daniel Spencer, que vive no Brasil e compartilha impressões sobre a cultura do país, publicou nas redes sociais contando a experiência de tomar tacacá pela primeira vez. Spencer já esteve no Norte do país e ficou encantado com a culinária local, porém nunca havia experimentado o famoso tacacá.

"Bora experimentar o Tacacá? Uma das culinarias do Brasil que mais adoro, com certeza, eu já fui para Manaus e para Belém, eu adorei, adorei, adorei, mas eu nunca experimentei tacacá. Isso tacacá! E me lembra daquela música famosa", fala o influenciador lembrando do hit “Voando pro Pará”, da cantora Joelma. A música fez com que a iguaria ficasse famosa em todo o Brasil.

O influenciador se surpreendeu com a goma no tacacá. "Eu não sei o que é isso aqui", disse Spense com cara de espanto olhando para a goma. Ao provar ffez cara de surpresa.

"Sabe por que eu gosto tanto do sabor do norte? Porque tem um sabor diferente, tem um sabor eu acho que usa esse tucupi, eu adoro esse sabor, meio azedo... Nossa camarão, tudo de bom! 10 de 10! Tudo de bom!", elogiou.