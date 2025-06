'Bahar': Conheça a novela turca que estreia no Brasil; saiba a história e onde assistir

Um das novelas turcas mais aclamadas na Turquia tem data para desembarcar no Brasil. A dizi "Bahar" chega na plataforma Max (antiga HBO Max) no final deste mês. É mais uma alternativa para os fãs brasileiros. Ela promete emocionar os telespectadores com uma história envolvente e sensível.

O enredo da história é sobre uma mulher que faz descobertas sobre a vida, enquanto tem que enfrentar alguns desafios. Apesar disso, ela não vai desistir de conquistar os seus sonhos. O elenco principal é formado por Demet Evgâr, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Hatice Aslan e Ecem Özkaya.

VEJA MAIS

A dizi é dirigida por Neslihan Yeşilyurt, que fez sucesso como diretor da novela turca "Iludida". O roteiro é assinado por Ayça Üzüm.

Confira os detalhes da novela turca "Bahar"

Trailer da novela turca "Bahar"

Qual a história da novela turca "Bahar"?

Bahar (Demet Evgâr) é uma médica que se formou há 20 anos, mas teve que abandonar a residência médica para cuidar dos filhos e da casa. Ela é casada com um cirurgião-chefe bem-sucedido, chamado Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak).

Acontece que todos ficam abalados quando Bahar é diagnosticada com uma doença fatal e precisando de um transplante. O único fígado compatível é do seu marido. O médico que está cuidando dela, Evren Yalkın (Buğra Gülsoy), não medirá esforços para que a sua paciente fique saudável novamente.

Buğra Gülsoy, Demet Evgâr e Mehmet Yılmaz Ak durante as gravações da novela turca "Bahar" (Reprodução / Instagram @bugragulsoy)

Ela não perde tempo e decide terminar a residência médica, ainda que para isso tenha que enfrentar alguns desafios, como estudar com o seu filho. Enquanto isso, ela vai descobrir alguns segredos do marido.

Qual o elenco da novela turca "Bahar"?

O elenco principal é formado por Demet Evgâr, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Hatice Aslan e Ecem Özkaya.

Demet Evgâr interpreta a personagem principal na novela turca "Bahar" (Reprodução / Instagram @temedragve)

Mehmet Yılmaz Ak interpreta "Timur Yavuzoğlu" na novela turca "Bahar" (Reprodução / Instagram @mehmetyilmazak)

Buğra Gülsoy interpreta "Evren Yalkın" na novela turca "Bahar" (Foto / Ozan Guzelce / Reprodução / Instagram @ozanguzelce)

Quanto episódios tem a novela turca "Bahar"?

Na Turquia, a dizi está na segunda temporada.

A primeira conta com 16 episódios, enquanto a segunda tem 32.

Quando estreia a novela turca "Bahar"?

A novela turca "Bahar" estreia oficialmente no Brasil no dia 30 de junho na Max (antiga HBO Max).

Onde assistir à novela turca "Bahar"?

A novela turca chega ao catálogo da Max (Antiga HBO Max).

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)