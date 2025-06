Cunhã-Poranga do Garantido, Isabelle Nogueira se apresenta no primeiro dia do Festival de Parintins

Isabelle Nogueira se apresentou na noite desta sexta-feira (27) como Cunhã-Poranga do Boi Garantido, no Festival de Parintins, no Amazonas. A performance da ex-BBB 24, que ganhou em terceiro lugar no reality show da TV Globo, arrancou elogios dos internautas após a famosa vestir uma fantasia de onça-pintada. Confira ao momento:

VEJA MAIS

"Que lindíssima! A nossa cultura é tão diversa! Vendo coisas assim dá orgulho de ser brasileira! 💖", comentou uma internauta. "Isabelle se garante, ela da o nome. Isa maravilhosa", elogiou outra. Um terceiro, do estado do Amapá, brincou com a representatividade da cunhã com o estado: "Isabela, a guerreira e ministra da cultura da Amazônia. Um beijo enorme do Amapá.

Além dessa sexta-feira, o festival ocorre neste sábado (28) e domingo (29), com apresentação também do Boi Caprichoso, em que a paraense Marcielle Albuquerque é a cunhã-poranga.