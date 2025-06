Arrastão do Pavulagem deste domingo (29) terá diversas atrações e disputa de torcidas

Neste domingo (29), o 3° Arrastão do Pavulagem leva às ruas de Belém a musicalidade, as tradições e a alegria da cultura amazônica. A festa começa às 9h, na Praça da República, com a Roda Cantada e o Arraial do Pavulagem, que recebe o Cordão de Pássaro Colibri, comandado pela Mestra Laurene Ataíde. Às 10h, o cortejo segue pela Avenida Presidente Vargas em direção à Praça Waldemar Henrique, onde ocorre o show do Arraial do Pavulagem, com participações especiais de Valéria Paiva, Kim Marques e Vittória Braun.

VEJA MAIS

Cortejo recorde e celebração geracional

O Batalhão da Estrela se mistura ao público durante o trajeto, que neste ano bateu recorde: mais de 1.200 inscritos participam ativamente do cortejo, levando cores, ritmos e sons pelas ruas da capital paraense. Na Praça Waldemar Henrique, o espetáculo se encerra com o tradicional show da banda Arraial do Pavulagem, reunindo gerações da música popular paraense em um só palco.

"Arraial da Floresta": memórias e pertencimento

Com o tema "Arraial da Floresta", o músico e cofundador do grupo, Ronaldo Silva, destaca que o evento é uma celebração de renovação cultural. "O Arrastão é feito de encontros. Cada convidado fortalece a memória, renova os amores e amplia o sentimento de pertencimento. É uma festa que convida todos a se reconhecerem nessa grande roda da cultura amazônica".

Júnior Soares, também cofundador e músico, reforça a importância da participação de outros Bois de diferentes regiões do estado:

"Quando convidamos esses grupos, não é só para enfeitar o cortejo. Eles trazem saberes, ritmos e modos de brincar que mantêm viva a tradição. Sua presença mostra que essa cultura resiste, se multiplica e se transforma sem perder as raízes".

Sustentabilidade e rivalidade saudável

Uma novidade deste ano é a 1ª edição do "Re x Pa da Reciclagem", que mobiliza torcedores de Remo e Paysandu em uma competição de coleta seletiva durante o cortejo. Na Praça Waldemar Henrique, lixeiras nas cores dos times recebem resíduos, e a torcida que reciclar mais vence uma rodada simbólica – unindo consciência ambiental e rivalidade esportiva.

Débora Ribeiro, presidente da CONCAVES, celebra a iniciativa. "Isso estimula os torcedores a descartarem corretamente seus resíduos, em vez de jogá-los no chão. O 'reciclômetro' está a todo vapor, e todos contribuem para um Arrastão mais limpo."

A ação, feita em parceria com a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (CONCAVES), reforça o compromisso do Arraial do Pavulagem com a sustentabilidade e o tema "Arraial da Floresta", convidando o público a refletir sobre a preservação do território amazônico.

(Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)