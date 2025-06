2º Arrastão do Pavulagem movimenta ruas de Belém neste domingo (22/06)

Neste domingo (22/06), Belém recebe novamente a energia do Batalhão da Estrela. Pela manhã, será realizado o 2º Arrastão do Pavulagem 2025, um dos principais eventos de cultura popular da região. A concentração do público começa às 8h na Praça da República, com a apresentação da Roda Cantada prevista para às 9h. O cortejo terá início às 10h, com saída pela avenida Presidente Vargas em direção à Praça Waldemar Henrique, onde haverá apresentações musicais e performances.Os próximos arrastões estão marcados para os domingos seguintes: 29 de junho e 6 de julho.

O evento conta com participações especiais de Mestra Normalina e do Boi Faceiro de Colares, além do Boi de Banda, de Igarapé-Miri, que participará com uma comitiva de 60 brincantes, incluindo crianças neurodivergentes. Também estarão presentes o Boi Malhadinho, parceiro histórico do Arraial do Pavulagem, e artistas como Íris da Selva e Nazaré Pereira. O artista visual And Santtos fará uma pintura ao vivo em homenagem a Rui Baldez, cofundador do Arraial.

Fundado em 2012, o Boi Faceiro representa os saberes tradicionais da Ilha de Colares. Dona Normalina, referência cultural da região, é reconhecida como guardiã das expressões do boi-bumbá. Já o Boi de Banda, criado em 2016 e formalizado como projeto em 2022, destaca-se por sua atuação inclusiva em Igarapé-Miri, com ações voltadas à valorização da diversidade e da responsabilidade social.

Esta é a 38ª edição do Arraial do Pavulagem, considerada uma das maiores manifestações culturais da Amazônia. Cada cortejo reúne mais de 35 mil pessoas. A edição de 2025 tem como tema o “Arraial da Floresta” e é realizada pelo Instituto Arraial do Pavulagem, com patrocínio da Equatorial Pará e da Lei Semear, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP).

O evento também conta com apoio do Governo do Pará, da Secretaria de Cultura (Secult), da Prefeitura de Belém, TV Liberal, Point do Açaí, Ferryboat Amazonas, Sesc (PA), Blois e Oliveira Assessoria Contábil e Concaves (Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis).