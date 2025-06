VÍDEO: Influencer faz homenagem ao Arrastão do Pavulagem com maquiagem inspirada nos brincantes

A influenciadora Sammya Xavier, também conhecida por ser a quarta princesa do concurso Rainha das Rainhas 2025, usou as redes sociais para homenagear o tradicional Arrastão do Arraial do Pavulagem. A ação foi feita por meio de um challenge - como são chamados os desafios de maquiagem - inspirado nas cores e elementos simbólicos do cortejo junino que percorre as ruas de Belém no mês de junho.

Assista ao conteúdo:

VEJA MAIS

No vídeo publicado, a influencer aparece se maquiando ao som de “Iniciais BP”, da Banda Arraial do Pavulagem. Durante a transformação, Sammya utiliza traços nas cores azul, vermelho, amarelo e verde, que representam os tradicionais chapéus coloridos do cortejo.

Ao final, ela surge com um figurino que remete aos brincantes e também presta homenagem aos "pernaltas", artistas que participam do arrastão caminhando sobre pernas de pau e com uma maquiagem característica.

Na legenda da publicação, Sammya escreveu: “A tradição paraense em formato de challenger 💙❤️💛💚”.

O Arrastão do Pavulagem teve sua primeira ação no último domingo (15/06) e segue com novos cortejos marcados para os dias 22 e 29 de junho e 6 de julho, reunindo milhares de pessoas no centro da capital paraense.