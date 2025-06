VÍDEO: Gracyanne Barbosa é batizada em cerimônia liderada por Pablo Marçal

Na madrugada de terça-feira (17), Gracyanne Barbosa participou de uma cerimônia de batismo evangélico conduzida por Pablo Marçal, ex-candidato à prefeitura de São Paulo, e sua esposa, Carol Marçal. O evento foi parte do “método IP”, programa de desenvolvimento pessoal criado pelo influenciador, que une elementos de espiritualidade, autoajuda e coaching motivacional.

A celebração, que ocorreu com dezenas de fiéis reunidos, foi marcada por cânticos, leitura bíblica e imersão nas águas, seguindo o ritual cristão do batismo. Em vídeo divulgado nas redes sociais de Marçal, Gracyanne afirma que estava prestes a realizar o "batizado do arrependimento", conforme sua recente conversão ao evangelho. O curso, com duração de dois dias, é oferecido por cerca de R$ 20 mil.

A conversão de Gracyanne ao evangelho veio a público na última semana, quando ela foi vista participando de um culto na Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A igreja é presidida pelo pastor Silas Malafaia, que se manifestou sobre o vazamento de imagens da musa fitness no altar da congregação.

“Isso viralizou para a imprensa, e a mulher disse: 'eu nunca mais piso nesta igreja porque a minha intimidade foi vazada'. Eu fico com vergonha. Que igreja somos nós para fazer tietagem? É por like? Seguidor? É uma doença”, declarou Malafaia.

Após a repercussão, Gracyanne também se pronunciou: “Jamais falaria sobre não ir a um culto ou igreja. Estou procurando intimidade, buscando a palavra, proximidade com Deus. Não é sobre o homem. É muito maior que isso”, afirmou.