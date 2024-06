Saiba quem é Pablo Marçal, coach, influenciador e pré-candidato a prefeito de SP

Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal é uma figura polêmica que transita entre a política e o mundo digital. Conhecido por seus discursos motivacionais como coach e influenciador, ele soma mais de 10 milhões de seguidores no Instagram.

Nas redes sociais, o empresário costuma compartilhar vídeos de suas palestras motivacionais, que costumam viralizar e gerar polêmica entre os internautas. A pré-candidatura a prefeito não é a sua primeira tentativa de entrar na política. Em 2022, Marçal tentou se candidatar à presidência e, posteriormente, a deputado federal.

Carreira política de Pablo Marçal

Em 2022, Pablo Marçal tentou concorrer à presidência pelo PROS, mas teve sua candidatura cancelada pelo partido, que decidiu apoio o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sem o apoio do partido e após uma decisão desfavorável do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o influenciador mudou o registro de candidatura para concorrer à Câmara dos Deputados.

Marçal conquistou a candidatura como deputado federal, mesmo com processos ainda pendentes. No entanto, seu registro de candidatura foi indeferido pelo TSE por ausência de requisitos, como documentos obrigatórios. O cargo foi ocupado por Paulo Teixeira (PT), atual ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil.

Em 2023, o influenciador foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga diversos crimes eleitorais, incluindo falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro ocorridos durante as eleições de 2022. Segundo as investigações, ele e o sócio dele teriam realizado doações milionárias às campanhas, sendo boa parte desses valores remetidos posteriormente às empresas das quais eram proprietários.

Carreira de coach de Pablo Marçal

Pablo Marçal também abraça o título de coach, termo inglês que significa "treinador", utilizado para descrever aqueles que ministram cursos, palestras e treinamentos motivacionais. Seus métodos, embora tenham conquistado adeptos, também costumam causar polêmicas.

Em janeiro de 2022, Marçal ganhou destaque na mídia após conduzir um grupo, com cerca de 60 pessoas, ao Pico dos Marins, um dos pontos mais altos do estado de São Paulo, como parte de seu programa de aconselhamento. Metade do grupo precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, enquanto a outra metade desistiu durante a subida, seja por cansaço ou pelas más condições do tempo.

Em 2022, o coach levou mais de 60 pessoas para o Pico dos Marins como 'exercício de superação'. (Reprodução/Instagram)

Vídeos compartilhados nas redes sociais do coach, revelou não apenas as dificuldades enfrentadas pelos participantes, mas também a insistência de Marçal em continuar a trilha, mesmo com as condições climáticas inapropriadas.

O influenciador chegou a fazer uma oração para que Deus pudesse "parar o vento", enquanto tentava convencer seus seguidores de que a circunstância "era uma chance de crescimento".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)