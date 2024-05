Advogado entra na Justiça e pede R$ 50 milhões de Pablo Marçal após promessa

O advogado César Crisóstomo entrou com uma ação na Justiça pedindo o pagamento de R$ 50 milhões ao pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o empresário Pablo Marçal (PRTB), após uma declaração feita em um programa.

Durante uma entrevista ao “Pânico”, da Jovem Pan, em março, Marçal afirmou que pagaria U$ 1 milhão caso alguém encontrasse algum processo movido por ele contra outra pessoa, por qualquer motivo.

“Vamos fazer um desafio valendo US$ 1 milhão. Acha aí meu CPF e vê se eu processei alguém por conta de qualquer coisa. Ache um processo, eu processar... Meu amigo, ache um processo. Ache eu processando uma única pessoa”, ressaltou o empresário. “Tenho mais de 50 CNPJ, pode pegar, não existe processo. Rapaz, não tem como, eu que governo essa bodega, não aceito processar, não mexo com gente otária. A gente prospera tanto que não precisa ficar olhando para o lado, para gente otária”, completou Marçal.

Crisóstomo contou que escutou a entrevista no carro enquanto levava o pai ao banco. A fala despertou nele curiosidade, que decidiu investigar. O advogado encontrou 10 processos movidos pelo empresário nos últimos anos, dentre eles um habeas corpus e um criminal, do caso de um homem que faleceu durante um evento realizado pelo empresário. Cristóstomo elencou alguns casos.

Processos encontrados

“Encontrei dez processos, sendo nove no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além do criminal, a maioria é da época em que ele se candidatou a presidente, tendo inclusive um processo contra Eurípedes Gomes, presidente do PROS, partido que ele estava afiliado”, contou César ao Globo.

Na ação inicial, que está na 2ª Vara Cível de Barueri, na Grande São Paulo, desde o dia 23 de abril, quando foi protocolada, o advogado cobra do empresário R$ 51.846 milhões, valor correspondente a todos os processos juntos. Ainda segundo Crisóstomo, ele tentou contato com o coach "diversas vezes" até mover o processo.

“Juntei as provas, mandei para comunicação dele algumas vezes, mas não responderam. A única vez que responderam foi que iriam repassar ao jurídico. O único jeito foi mover uma ação, para ver se o judiciário irá obrigar a pagar. Não tenho nada contra ele, inclusive estou estudando alguns livros digitais que ele comercializa, e estou achando interessante. Mas se ele teve uma promessa, em rede nacional, para qualquer pessoa ouvir, como eu fui o primeiro na Justiça, eu quero que ele cumpra, só isso”, explicou.