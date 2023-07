'Oficialmente sou declarado um perseguido político', diz Pablo Marçal após operação da PF

Alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) realizada na manhã desta quarta-feira (5), em São Paulo, contra crimes de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita eleitoral e lavagem de dinheiro ocorridas durante as eleições de 2022, o coach Pablo Marçal divulgou uma nota e gravou uma live falando sobre o assunto.

"Agora, oficialmente sou declarado um perseguido político no Brasil. Cancelaram a minha candidatura a presidente em 2022 de forma equivocada e roubaram a minha eleição legítima com quase 250 mil votos para deputado federal por São Paulo. Não fui acordado pela PF hoje, porque às 03:45 eu já estava acordado colocando pressão no sol. Fizeram busca e apreensão na minha casa com este documento e não acharam nenhuma irregularidade. Fizeram buscas em 7 endereços (3 empresas, 2 sócios, 1 advogado e levaram apenas celular e notebook, como de praxe)", diz na nota.

Ele alega que a perseguição política é fruto "do pacote que todos estão sofrendo por terem apoiado o presidente Bolsonaro". "Claramente existe uma tentativa de silenciar as vozes daqueles que defendem a liberdade nessa nação. Coloco tudo à disposição e acredito que a Justiça eleitoral usará da firmeza da lei para cessar essa revolta instaurada sobre mim. Reforço meu compromisso com o povo de defender essa nação", declarou.

Aos seguidores, afirmou ainda que "todos que apoiaram Bolsonaro estão numa lista para serem inelegíveis, destituídos de seus cargos".

"Aqui no brasil está virando uma máquina de punir gente inocente e uma vitrine de pegar ladrão, pegar bandido, e colocar em pedestal, fazer virar herói.

Marçal chegou a ser pré-candidato do PROS à Presidência da República em 2022. Porém, após conflitos internos no partido, ele mudou o registro da candidatura para deputado federal.

De acordo com a Polícia Federal, Marçal e o sócio realizaram doações milionárias às campanhas e boa parte desses valores foi remetido posteriormente às empresas das quais são donos.