Podemos lança a pré-candidatura de Jefferson Lima à Prefeitura de Belém

O diretório estadual do Podemos lançou, na noite deste sábado (27), a pré-candidatura de Jefferson Lima à Prefeitura de Belém, nas eleições de 2024, que serão realizadas em outubro. A cerimônia de lançamento do nome do radialista ocorreu no Hotel Sagres, em São Brás.

Na mesma ocasião da apresentação de Jefferson Lima como candidato do Podemos-Belém, foram lançadas as pré-candidaturas de 36 vereadores pelo partido, na capital paraense. O evento contou com a presença do presidente estadual do Podemos-Pará, senador Zequinha Marinho.

O senador Zequinha Marinho disse que esse era um “dia de festa” para o Podemos Belém. “Nós estamos aí com alguns meses tentando estruturar o partido em todo o Estado, principalmente nos grandes municípios. Vamos apresentar o Jefferson Lima como nosso pré-candidato à Prefeitura de Belém. Acreditamos no potencial, na capacidade e na chance real de a gente chegar para o segundo turno e enfrentar até o final”, afirmou.

VEJA MAIS

Ele afirmou que Jefferson já teve algumas experiências eleitorais, sendo “muito bem-sucedido. Vamos estar juntos dando todo o apoio que pudermos. Eu já fiz contato com a Nacional, a Nacional vai estar por aqui nos próximos dias no sentido de que a gente possa aparelhar essa campanha com um nível bem mais alto, mais qualificado, buscando o caminho da vitória”, afirmou. “É isso que nós queremos e é isso que nós pretendemos”, completou.

O partido também apresentou os pré-candidatos a vereadores. “Queremos, se Deus quiser, fazer uma boa bancada, um povo bom, bem qualificado, bem trabalhado. O Podemos em Belém está muito bom”, disse o senador.

Ele também afirmou que o Podemos está aberto ao diálogo com outros partidos no sentido de fazer uma boa composição. “O Podemos é um partido de centro-direita, equilibrado, não é aquela direita radical, também não anda brigando com o pessoal da esquerda. Nosso interesse aqui é construir um projeto que atenda ao clamor do povo de Belém. Belém está sofrida, é uma penúria. A gente não pode ver uma cidade tão linda de um povo tão bom, tão abandonada, como a gente tem visto nos últimos tempos pela prefeitura municipal”, afirmou.

Ainda segundo ele, o Podemos é um partido que com certeza vai discutir em profundidade essa questão de Belém. “A limpeza pública, a saúde, a educação, as oportunidades de negócio. Eu não vejo a prefeitura buscando ou lutando para trazer empresas, a fim de que se gerem empregos. E nós vamos estar buscando tudo isso, se Deus quiser, com o Jefferson à frente, para que a gente dê a Belém dias melhores, com perspectivas de futuro razoáveis e concretas também”.

Jefferson Lima: "Minha bandeira vai ser lutar por todas as pessoas” (Foto: Fernando Torres - Ascom Podemos)

"Minha bandeira vai ser lutar por todas as pessoas”, garante Jefferson Lima

Jefferson Lima disse que, se eleito, a população pode esperar de sua gestão “a prestação de serviço”. Ele afirmou que Belém não está recebendo nem o básico. “O básico da coleta de lixo, as paradas de ônibus que não são cobertas, ônibus velhos, sucateados, jogados na rua, o pronto socorro com aquele abarrotamento de pessoas sem maca, sem leito, sem um olhar para o servidor público municipal”, disse. “Então nós vamos fazer a máquina funcionar. Belém vai funcionar, porque, na verdade, em todos os setores, Belém não está funcionando. Então essa máquina vai funcionar com a gente tendo a oportunidade de governar essa cidade”, afirmou.

Ele também falou sobre o que afirmou ser o diferencial em relação aos demais candidatos. “A minha bandeira vai ser sempre lutar por todas as pessoas que, independentemente de ideologia partidária, política, a gente vai servir o cidadão como ele merece. Ele é pagador do imposto, ele merece ter serviço rápido e eficiente”, afirmou.

Esta não é a primeira vez que o comunicador Jefferson Lima participa de uma corrida eleitoral. Ele foi candidato a prefeito de Belém, em 2012, e obteve quase 100 mil votos (12,89 % do total), ficando em terceiro lugar na disputa. Quatro anos depois, concorreu à Prefeitura de Ananindeua, e ficou em segundo lugar nas eleições, com 58.895 votos (25,62%).

Em 2018, ele foi candidato a deputado estadual pelo MDB e conquistou 21.699 votos (0,54% do total). Ainda que o número de votos tenha sido superior ao de alguns candidatos de outros partidos que conquistaram cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), Jefferson não conseguiu se eleger pela regra do quociente partidário, que define o número de vagas a que cada partido terá direito.