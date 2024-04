Podemos confirma pré-candidatura de Jefferson Lima para Prefeitura de Belém

O diretório estadual do Podemos confirmou, em suas redes sociais, nesta quarta-feira (24), a pré-candidatura de Jefferson Lima para a Prefeitura de Belém, nas eleições de 2024, que serão realizadas em outubro. A cerimônia de lançamento do nome do radialista está marcada para o próximo sábado (27), às 18h, no Hotel Sagres, localizado na avenida José Malcher.

VEJA MAIS

No mesmo dia de apresentação de Jefferson Lima como candidato do Podemos-Belém, serão lançadas as pré-candidaturas de vereadores pelo partido, na capital paraense. "Este evento é parte de nossas preparações para as próximas eleições municipais, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento e uma governança eficaz da cidade", diz o Podemos.

Eleições anteriores

Esta não é a primeira vez que o comunicador Jefferson Lima participa de uma corrida eleitoral. Ele foi candidato a prefeito de Belém, em 2012, e obteve quase 100 mil votos (12,89 % do total), ficando em terceiro lugar na disputa. Quatro anos depois, concorreu à Prefeitura de Ananindeua, e ficou em segundo lugar nas eleições, com 58.895 votos (25,62%).

Em 2018, ele foi candidato a deputado estadual pelo MDB e conquistou 21.699 votos (0,54% do total). Ainda que o número de votos tenha sido superior ao de alguns candidatos de outros partidos que conquistaram cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), Jefferson não conseguiu se eleger pela regra do quociente partidário, que define o número de vagas a que cada partido terá direito.