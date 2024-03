Em evento de filiação, Eguchi confirma que é pré-candidato a Prefeitura de Belém; vídeo

O delegado federal Everaldo Jorge Martins Eguchi confirmou, na manhã deste sábado (23), ser pré-candidato a Prefeitura de Belém pelo Podemos para as próximas eleições de Belém. O evento de filiação ao partido iniciou às 10h, no hotel Princesa Louçã. Em entrevista ao Jornal O Liberal, Eguchi destacou que esse foi um convite do Senador Zequinha Marinho.



"O projeto do Podemos são muito próximos aos nossos projetos. Então esse convite veio na hora certa e Belém precisa de mudanças. E a mudança é o Podemos. Juntos nós Podemos", disse o Delegado à equipe integrada de O Liberal.

Zequinha Marinho (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

O senador Zequinha Marinho, que preside o Podemos no Pará, esteve no evento e comentou sobre a escolha dos candidatos que devem representar o partido na disputa pela prefeitura de Belém e sobre as filiações que ocorreram.

“Vamos avaliar tudo isso e, no mês de junho, estaremos batendo em pesquisa e levantando sobre a situação de cada um (pré-candidato). Depois iremos definir o que o partido vai fazer no primeiro turno. Se não for para o segundo, vamos discutir com quem vamos compor, mas é um processo muito natural. O arroz e o feijão de toda a campanha política passa exatamente por aí. Esse é o evento que tem o objetivo de fortalecer a juventude, estabelecer, estruturar e estimular. E no final vamos receber algumas fichas de filiação, abonar e abraçá-los dentro do podemos”, disse o Senador.

Durante o discurso sobre os próximos passos do partido, Zequinha Marinho informou que questões como políticas públicas serão tratadas durante os mandatos dos membros do Podemos. Além disso, garantiu que outro dos principais pontos a serem trabalhados é a questão da ideologia em meio aos jovens.

“A missão dos líderes jovens no partido é nos ajudar a trazer um braço para trabalhar nas futuras gerações. Esses são os dois pontos que terão todo o nosso apoio durante os mandatos. O que podemos deixar hoje, de legado, são pessoas com a mente centrada”, declarou o senador.

Filiações

Jefferson Lima (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

Durante o evento, os participantes puderam preencher fichas para se filiarem ao Podemos. Uma das figuras de grande representatividade, que também foi convidado para entrar no partido, é o jornalista Jefferson Lima. Ele participou da cerimônia e destacou que está a disposição para as novas ideias que serão implementadas pelo Podemos na política em Belém

“Eu fui convidado pelo senador Zequinha Marinho, pelo presidente Anderson Sousa, pra que eu viesse aqui compor. Na verdade, a gente veio trazer ideias. Viemos colaborar para que possamos fazer uma cidade melhor. Belém tem muitos desafios a serem enfrentados e eu penso que somente no coletivo, uma junção de ideias, uma junção de pensamentos, uma junção de projetos, poderemos implementar uma cidade melhor. A gente está se filiando, na verdade, pra ser um colaborador do partido e o meu nome tá à disposição para qualquer eventualidade futura”, anunciou o jornalista.

Evento Líderes do Amanhã

(Imagem: Igor Mota / O Liberal)

No evento ‘Imersão: Líderes do Amanhã’ uniu vários jovens no sábado, no hotel Princesa Louçã. Uma mesa foi montada e nomes representativos dentro do partido Podemos estiveram presentes, como o Senador Zequinha Marinho; o pastor Everaldo, vice presidente do Podemos nacional; Stephanie Lima, presidente da juventude do partido no Pará; Rodrigo Ferreira, presidente nacional da juventude do Podemos; Alessandra Castro, Vice presidente nacional da juventude do partido; Evanilza Marinho, presidente do Podemos mulher no Pará; Matheus Cavalcante, vereador do partido em Belém; e Pietro Parronchi, secretário nacional de desenvolvimento partidário do Podemos.

Segundo Stephanie Lima, o intuito da iniciativa é preparar a base para o debate de políticas públicas e estratégias para as próximas eleições.

“Nós sabemos que a juventude tem uma carência e o Podemos tem essa missão de supri-la. Nós teremos neste ano, nos 144 municípios, chapas com a composição dos pré-candidatos jovens. Portanto, é muito importante que eles tenham a instrução devida para haver a mesma possibilidade de se candidatar e se eleger como os outros candidatos que já vêm de anos na vida política. Nós sabemos que o candidato jovem não tem noção das suas obrigações jurídicas, das suas obrigações contábeis e o nosso evento trouxe essa proposta de fazer com que o nosso jovem saia daqui instruído”, assegura.