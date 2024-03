Delegado Eguchi e Jefferson Lima se filiam ao Podemos para as próximas eleições

Na manhã deste sábado (23), O delegado federal Everaldo Jorge Martins Eguchi oficializou a filiação ao Partido Podemos para as próximas eleições de Belém, durante o evento imersão "jovens do Amanhã". A cerimônia conta com a presença de várias lideranças políticas do partido, entre elas o Senador Zequinha Marinho. O evento iniciou às 10h, no hotel Princesa Louçã.

Na ocasião, o jornalista Jefferson Lima também se filiou. Jefferson destaca que está à disposição para as novas ideias que serão implementadas durante os novos planos que o Podemos possui na política em Belém. "Na verdade, eu fui convidado pelo senador Zequinha Marinha, pelo presidente Anderson para que eu viesse aqui compor. Viemos trazer ideias. A gente veio colaborar para que possamos fazer uma cidade melhor. Belém tem muitos desafios a serem enfrentados e eu penso que somente no coletivo, uma junção de ideias, uma junção de pensamentos, uma junção de projetos para podermos implementar uma cidade melhor. A gente está se filiando, na verdade, para ser um colaborador do partido e o meu nome tá à disposição para qualquer eventualidade futura", disse.

Legenda (Foto: Igor Mota / O Liberal)

O senador Zequinha Marinho comentou sobre o evento da juventude, que visa preparar a base para o debate de políticas públicas e estratégias para as próximas eleições. "Inicialmente a gente está apoiando o fortalecimento da juventude. Hoje a juventude tem uma tendência de se afastar da política. E como é que nós vamos renovar a política sem os jovens? Estamos incentivando, apoiando a juventude para que cresçam, se estabeleçam politicamente e participem do processo que é relevante. Porque uma geração passa, a outra tem que estar preparada para assumir isso", disse o gestor público.

No evento também está sendo discutido as futuras pesquisas do partido, a situação de cada membro do Partido e qual cargo será disputado. "Então esse é o evento que tem o objetivo de fortalecer a juventude, estabelecer, estruturar, estimular, né? E lá por final vamos receber algumas fichas de filiação, abonar e abraçá-los dentro do Podemos", reforça Zequina.

(Foto: Igor Mota / O Liberal)