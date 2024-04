Lula é multado pelo TSE por propaganda negativa contra Bolsonaro nas eleições de 2022; entenda

No julgamento de uma representação apresentada pela coligação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em R$ 250 mil por impulsionamento na internet de propaganda eleitoral negativa contra seu adversário. Além do petista, a multa imposta pela Justiça Eleitoral também alcança a coligação dele nas eleições 2022 (Coligação Brasil da Esperança).

O caso envolve um vídeo publicado pela campanha de Lula, no qual o ex-presidente Bolsonaro, então candidato à reeleição, era chamado de mentiroso e desumano. A propaganda também replicava o vídeo no qual o político do PL imitava pacientes com falta de ar e diz "estou com Covid. Vai comprar vacina só se for na casa da tua mãe. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira".

Os ministros do TSE seguiram o voto da relatora, ministra Cármen Lúcia, que proibiu o impulsionamento das postagens. A decisão foi tomada por unanimidade.

Pelas regras da Justiça Eleitoral, o impulsionamento de conteúdo só pode ser usado para promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações. O TSE proíbe o impulsionamento de conteúdo negativo contra adversários.