Jair Bolsonaro ataca governo Lula e pede salva de palmas para Elon Musk em ato no RJ

No ato realizado na manhã deste domingo (21.04), em Copacabana, no Rio de Janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e exaltou o empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), pedindo uma salva de palmas ao bilionário que tem criticado decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo a plataforma.

Evitando citar o nome de Lula, Bolsonaro sugeriu que seus adversários políticos atuaram contra o seu governo e contra a liberdade de expressão. “O sistema que vocês começam a ver a cara dele aí, não gostou dos quatro anos nosso e passou a trabalhar contra a liberdade de expressão. Fizeram o possível e o impossível e as provas estão chegando, apesar de vocês já saberem o que aconteceu”, disse. “Fizeram voltar à cena do crime o maior ladrão da história do Brasil”, acrescentou.

Ao longo do discurso, Bolsonaro continuou atacando a atual gestão. “Ainda têm a desfaçatez de dizer que salvaram o Brasil de uma ditadura. Elegeram o cara que é amante da ditadura, que é amante do falecido Fidel Castro, que venera o ditador Nicolás Maduro e que está agora ao lado do Irã. Mais ainda, que estiveram ao lado do Hamas. Isso é democracia? Mais do que interferir, querem no calar, porque a verdade chega à tona”, declarou.

Em seguida, ele criticou os ministro do presidente Lula, em especial Fernando Haddad (Fazenda). “Olha o Paulo Guedes, compara com Haddad. O pior prefeito da história de São Paulo. Com Paulo Guedes tivemos uma passagem difícil, mas civilizada e responsável pela crise de 2020 e 21, quando a pandemia se abateu sobre todo mundo”, disse Bolsonaro.

O ex-presidente também exaltou o empresário Elon Musk, que tem criticado decisões do STF. “Acusam agora o homem mais rico do mundo, que nasceu na África do Sul, naturalizado americano, que é dono de uma plataforma cujo objetivo é fazer com que o mundo todo seja livre, que é o X, nosso antigo twitter. É um homem que preserva a liberdade para todos nós. Um homem que teve coragem de mostrar com algumas provas para onde a nossa democracia estava indo e o quanto de liberdade já perdemos”, declarou Bolsonaro, pedindo em seguida uma salva de palmas para Musk.

