Em meio a embates entre Musk e STF, representante do X no Brasil renuncia ao cargo

Administrador e representante do X (antigo Twitter) no Brasil, o advogado Diego de Lima Gualda, de 40 anos, apresentou uma carta de renúncia e deixou o cargo, na data provável de 10 de abril, segundo a ficha cadastral da empresa na Junta Comercial de São Paulo. A carta teria sido enviada na segunda-feira (8), mas não consta no documento, até o momento, um novo representante da rede no Brasil.

Esta saída ocorre em meio à tensão entre a empresa e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que negou, um dia antes da renúncia de Gualda ser documentada na ficha cadastral da companhia, o pedido do X no Brasil de se isentar de decisões judiciais sobre a rede.

Embate decente

A empresa alegava que não teria poder de interferir nas decisões da plataforma e pedia que a responsabilidade sobre determinações judiciais recaísse sobre a empresa X internacional. Mas, em sua decisão, Moraes entendeu que a X no Brasil tem responsabilidade em relação às decisões judiciais e administrativas da plataforma no país.

Ainda segundo o ministro, o pedido se trata de "um abuso da personalidade jurídica", já que, com isso, a empresa poderia "optar por não atender às determinações da Justiça brasileira sem sofrer consequência". De acordo com o perfil do advogado no LinkedIn, ele ocupada o cargo no X desde junho de 2021, quando a companhia ainda se chamava Twitter.