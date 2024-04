Manifestações de Musk contra Moraes repercute entre políticos paraenses

Nas redes sociais, políticos paraenses manifestaram visões distintas acerca do imbróglio dos últimos dias envolvendo Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes. O deputado estadual Rogério Barra (PL), apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, publicou nas redes sociais nesta terça-feira (8), um trecho do programa “The Late Debate”, da emissora australiana SKY TV, em que, segundo o deputado, os apresentadores chamam a atitudes do ministro de “totalitarista”.

“Apresentadores da TV internacional classificam decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) como ‘totalitarismo’. ‘Você pode ser mais totalitário que isso’, questionou um dos comentaristas”, escreveu Barra na legenda no trecho do vídeo publicado por ele, citando que o embate entre Elon Musk e a Suprema Corte foi o tema daquele episódio do “The Late Debate”. Nos comentários, o assunto dividiu opiniões.

VEJA MAIS

Fernando Carneiro (PSOL), vereador de Belém, se manifestou sobre o embate no domingo (7). “Não podemos aceitar chantagem de extremistas da direita”, escreveu o parlamentar. Para Carneiro, o anúncio de Musk de que desbloquearia contas no X (antigo Twitter) que haviam sido suspensas por decisões judiciais no Brasil, é uma defesa da impunidade. “Elon Musk não está defendendo a liberdade de expressão, está defendendo a impunidade de golpistas e extremistas de direita”, disse.

O deputado federal Delegado Caveira (PL) fez diversas postagens sobre o assunto. Na primeira delas, Caveira diz que a “defesa da liberdade de expressão no Brasil ganha um novo aliado”, compartilhando a publicação de Musk em que diz que Alexandre de Moraes aplicou “multas pesadas” e que “as restrições de conteúdo do Brasil foram removidas”. Em outra, ele compartilha a opinião de Michael Shellenberger, em vídeo intitulado “Brasil à beira da ditadura”.

A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL), também se manifestou através das suas redes sociais, inclusive no próprio X.

“Bilionário acha que pode tudo, né? Mas aqui não. O Brasil é soberano! Esse é um exemplo de que a regulação das redes sociais é urgente. Liberdade de expressão, a gente defende. Discurso de ódio é crime e as redes sociais não são terrenos livre para isso”, disse a deputada, ao compartilhar a notícia de que Moraes havia determinado investigação contra Musk.