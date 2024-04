Eduardo Bolsonaro presenteia premier da Hungria com moeda de "Bolsonaro incomível"

Durante um encontro com o primeiro-ministro da Hungria, Vitkor Orbán, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) presenteou o premier com uma moeda do “triplo: ‘Imbrochável’, ‘imorrível’ e ‘incomível”, que tem estampada a imagem do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

VEJA MAIS

Eduardo Bolsonaro explicou a Orbán, em inglês, o que o cada um dos termos significa: “‘Imorrível’ é uma palavra que ele usa para [dizer] quando você nunca morre, porque ele foi esfaqueado e sobreviveu. ‘Imbrochável’, você nunca falha com uma mulher na cama. ‘Incomível’ é infodível, ninguém vai te f*der”, disse o parlamentar brasileiro.

O filho do ex-presidente mostrou, ainda, um dos slogans de Jair Bolsonaro: o “Brasil acima de tudo”, que também está estampado na moeda. Depois, o deputado tirou uma foto com o premiê exibindo o presente. Viktor Orbán é filiado ao partido Fidesz, de direita.

Eduardo Bolsonaro também levou o filho, Jair Henrique, para conhecer o primeiro-ministro. o deputado esteve em viagem ao país para participar da CPAC (Conservative Political Action Conference), evento conservador realizado em 25 e 26 de abril em Budapeste, capital do país.