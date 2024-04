Bolsonaro participa de motociata em São Paulo ao lado de governador de Goiás

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de uma motociata na manhã deste domingo (28), em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PL).

Bolsonaro foi convidado para participar de um evento com produtores rurais neste domingo. Na comitiva, também estava o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP). Centenas de apoiadores acompanharam o ex-presidente, com buzinas e usando as cores da bandeira nacional.

Caiado é um dos nomes cotados para concorrer às eleições presidenciais de 2026, já que Bolsonaro não poderá disputar o pleito por ter sido declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).