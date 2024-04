Advogado de Bolsonaro denuncia nova tentativa de invasão ao prédio onde mora; VÍDEO

O advogado Fabio Wajngarten, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em processos na Justiça, denunciou uma nova tentativa de invasão ao prédio onde mora, no bairro de Higienópolis, no centro de São Paulo. Ele publicou um vídeo em suas redes sociais que mostra um homem tentando entrar no edifício. O suspeito, que se identificou como Lucas, tentou abrir a porta e teria informado ao porteiro que era sobrinho de Fábio, mas não teve a entrada liberada.

Veja as imagens da ação:

VEJA MAIS

Na gravação divulgada por Wajngarten, o suspeito aparece mexendo no celular por alguns segundos e, depois, vai embora, enquanto o porteiro checava a informação. Ao compartilhar as imagens, o advogado de Bolsonaro afirmou que já acionou a Polícia de São Paulo. "Vamos pegar esse vagabundo. Nova tentativa de invasão. Por óbvio não é meu sobrinho, nem nessa e nem na outra encarnação. Farei novo boletim de ocorrência", disse, referindo-se a outro caso ocorrido em 2 de abril deste ano. Na ocasião, um casal tentou invadir o mesmo prédio em que Wajngarten mora.

Imagens registradas pelas câmeras de segurança do edifício, no dia 2 de abril, mostram um carro estacionando do outro lado da rua, seguido por outro veículo, que para diante do prédio. Um casal se dirige ao portão de acesso e uma jovem, com o celular nas mãos, empurra o portão como se fosse entrar sem precisar se identificar. Porém, o portão permanece fechado.

O motorista do veículo estacionado do outro lado da rua arranca e vai embora e o casal também volta para o carro parado na rua e vai embora.