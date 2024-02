Advogado de Bolsonaro sobre vídeo obtido pela PF: 'opiniões dele são públicas'

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, comentou em suas redes sociais sobre os vídeos de uma reunião ocorrida no dia 5 de julho de 2022 na qual a alta cúpula do governo teria discutido uma forma evitar as eleições e manter o político do PL no poder. "Manchetes: "Bolsonaro em vídeo diz….” Todas as opiniões do Presidente são absolutamente PÚBLICAS", diz Wajngarten.

"Todas as opiniões, comentários fazem parte da DEMOCRACIA. Ficou absolutamente claro que o Presidente condena e rejeita qualquer uso da força", acrescenta o advogado.

As gravações estavam no computador do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro que firmou acordo de delação premiada com a Polícia Federal.