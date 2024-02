Michelle reage à operação da PF contra ex-presidente Bolsonaro e aliados

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez algumas publicações em seu stories do Instagram em referência a operação deflagrada nesta quinta-feira (8) pela Polícia Federal e que teve como alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Na primeira delas, compartilhou uma passagem bíblica, o versículo 17 do capítulo um do livro de Timóteo. "Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém", diz a passagem.

Ela também compartilhou uma notícia sobre a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que Bolsonaro entregue seu passaporte em 24 horas. "Se tudo der certo"... Lembram? Pois bem...", escreveu Michelle, em referência a uma fala da primeira Rosângela da Silva, a Janja. Em dezembro do ano passado, Janja disse durante uma mesa na Conferência Eleitoral e Programa de Governo, em Brasília, que "se tudo der certo, logo Bolsonaro vai estar preso".

(Instagram / Michelle Bolsonaro)

Em outra publicação, Michelle Bolsonaro compartilhou uma notícia sobre os comentários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação a operação da PF desta quinta-feira. "E o pai da mentira segue construindo as suas narrativas. Quem nasce para ser mitomaníaco, jamais será mito!", escreveu a ex-primeira-dama.