Advogado Fabio Wajngarten diz que Bolsonaro entregará passaporte à PF

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, informou que o político do PL irá entregar o seu passaporte às autoridades. Bolsonaro e vários aliados são alvos da Operação Tempus Veritatis, que apura suposta tentativa de golpe no país. O ex-presidente tem 24h para entregar seu passaporte.

Segundo Wajngarten, cumprindo ordem para não manter contato com os demais investigados, Bolsonaro também determinou seu auxiliar direto, alvo da mesma operação, que se encontrava em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília.

"Em cumprimento às decisões de hoje, o Presidente @jairbolsonaro entregará o passaporte às autoridades competentes. Já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados", escreveu o advogado.

"Relembro aqui que na única vez que o Presidente @jairbolsonaro saiu do Brasil, num passado próximo, a convite do Governo eleito da Argentina, os Advogados peticionaram ao Supremo consultando e comunicando", acrescentou.