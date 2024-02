Decisões sobre operação contra suposta tentativa de golpe se tornam públicas; veja os documentos

As decisões sobre a Operação Tempus Veritatis, que investiga grupo envolvimento em suposta tentativa de golpe de Estado, foram tornadas públicas nesta sexta-feira (9), pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

O processo envolve inquéritos em andamento no STF, entre eles o que apura a existência de uma milícia digital em desfavor da democracia e os que investigam a incitação e o financiamento aos atos golpistas de 8 de janeiro. A decisão que levou à operação se deu com base em pedido da Polícia Federal (PF) e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Dentro da operação, quatro pessoas, tiveram a prisão preventiva decretada: Bernardo Romão Correia Neto, Rafael Martins de Oliveira, Filipe Garcia Martins Pereira e Marcelo Costa Câmara. Também foi determinada a proibição de contato de todos com os demais investigados e ordenada a entrega de passaportes, com a vedação de se ausentarem do país.