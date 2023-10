Eduardo Bolsonaro é cortado ao vivo em TV da Argentina ao defender posse de armas; vídeo

Uma emissora de televisão da Argentina cortou a transmissão de uma entrevista com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL/SP), no momento em que ele defendia a posse de armas de fogo para a defesa pessoa. “Quando estamos falando de armas de fogo – e não é tão simples assim, não pode ter problemas com a polícia, com a Justiça, é preciso ter idade mínima, e no Brasil é necessário fazer um exame prático de disparo”, declarou Bolsonaro ao canal C5N.

“Então, avançar no direito dos cidadãos de ter armas de fogo significa dar condições para que tenham sua legítima defesa”, continuou o parlamentar, que foi retirado do ar pelos apresentadores.

“Quão generosa é a Argentina e os argentinos para receber esse tipo de gente”, disse um dos jornalistas. “É por isso que aconteceu o que aconteceu com o seu pai, que os brasileiros, com razão, removeram do poder, felizmente”, completou.

O deputado federal estava na Argentina para acompanhar o 1º turno das eleições presidenciais, realizadas neste domingo e que terminou com a confirmação do 2ª turno entre Javier Milei e Sérgio Massa. No país vizinho, Eduardo Bolsonaro se encontrou com deputados ligados a Javier Milei.