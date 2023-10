Sérgio Massa e Javier Milei disputarão 2º turno da eleição para Presidência da Argentina

A eleição para escolha do novo presidente da Argentina será definida em 2ª turno. Com 93% dos votos apurados até as 22h40 desde domingo (22), Sergio Massa contabilizava 9 milhões de votos (36,39% do total) e Javier Milei, 7,48 milhões de votos (30,14%). Os dois seguem na disputa à Casa Rosada.

Os eleitores argentinos voltam às urnas no próximo dia 19 de novembro para decidir quem ficará na presidência.

Quem são os candidatos:

Javier Milei: deputado federal populista que se define como libertário. Ele concorre pela coalizão de direita La Libertad Avanza (A Liberdade Avança, em português)

deputado federal populista que se define como libertário. Ele concorre pela coalizão de direita La Libertad Avanza (A Liberdade Avança, em português) Sergio Massa: candidato peronista e atual ministro da Economia, concorre pela Unión por la Patria (União pela Pátria, em português).

Além dos dois candidatos que seguem para o 2º turno, havia outros três candidatos na votação deste domingo:

Patricia Bullrich: candidata da direita tradicional (23,82%);

Juan Schiaretti: peronista do estado de Córdoba (7%);

Myram Bregman: candidata trotskista de esquerda (2,66%)