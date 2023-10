Eleições na Argentina: Ameaça de Bomba Isola a Casa Rosada

No dia da eleição presidencial na Argentina, a Casa Rosada, sede do governo argentino em Buenos Aires, foi isolada devido a uma ameaça de bomba. O alerta foi emitido pela polícia local apenas minutos antes do fechamento das urnas.

Segundo as autoridades, a ameaça de bomba foi feita por telefone, porém, até o momento, a existência do explosivo não foi confirmada.

"A brigada de explosivos está trabalhando agora", declarou a Polícia Federal Argentina (PFA) em um comunicado à imprensa local.

As informações iniciais indicam que, em uma chamada para o serviço de emergência 911, uma pessoa alegou ter colocado uma bomba na Balcarce 50, que é a sede do Poder Executivo Nacional. Após a ligação, o contato foi bruscamente encerrado.