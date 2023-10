Embaixadas dos EUA e Israel sofrem ameaças de bomba na Argentina

Fontes da polícia argentina informaram nesta quarta-feira (18) que as sedes das embaixadas de Israel e Estados Unidos na capital do país, Buenos Aires, sofreram ameaças de bomba. No caso da sede da diplomacia israelense, localizada no centro histórico da cidade, perto da Casa Rosada, a ameaça chegou por email e um aparato policial foi mobilizado em torno do prédio.

A situação voltou a se normalizar por volta de meio-dia, quando a polícia já havia saído do local e o trânsito na região foi reativado.

No ano de 1992, a antiga sede da embaixada de Israel na Argentina, no bairro do Retiro, sofreu um ataque com explosivos. O atentado matou 29 pessoas e deixou mais de 200 feridos.

Dois anos depois, outro atentado, contra a sede da Associação Mutual Israelita Argentina (AMIA) em Buenos Aires, provocou 85 mortes. Outras 300 pessoas ficaram feridas

No caso da embaixada dos Estados Unidos, localizada em Palermo, bairro nobre de Buenos Aires, após o susto desta quarta-feira, um funcionário descartou que houvesse alguma "ameaça credível".

“As pessoas que estavam entrando para fazer o visto tiveram que esperar um pouco" do lado de fora, informou um funcionário. Porém, a situação também se normalizou.

A Argentina tem a maior comunidade judaica da América Latina, com mais de 250.000 pessoas.