Manifestantes entram em confronto com forças de segurança na porta da embaixada dos EUA no Líbano

Manifestantes palestinos entraram em confronto com forças de segurança na porta da embaixada dos Estados Unidos no Líbano, na manhã desta quarta-feira (18). A situação aumenta a tensão no Oriente Médio, no mesmo dia em que o presidente norte-americano, Joe Biden, visita Israel e reafirma o apoio dos Estados Unidos ao governo israelense.

De acordo com a agência de notícias norte-americana Associated Press, os manifestantes protestam contra a explosão do hospital Ahli Arab, em Gaza, e contra o apoio dos EUA a Israel. O grupo foi expulso da frente da embaixada americana em Beirute pelas forças de segurança do Líbano, que usou gás lacrimogêneo e canhões de água.

A guerra entre Israel e o Hamas entra no 12º dia nesta quarta-feira (18). Até o momento, 4.878 mortes foram confirmadas, sendo 3.478 de palestinos e 1.400 israelenses. Civis representam a grande maioria das vítimas.

O conflito começou após a invasão do Hamas ao território israelense, no dia 7 de outubro. Durante o ataque, membros do grupo terrorista mataram e sequestraram centenas de civis.