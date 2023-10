Eleições para presidente da Argentina: 74% dos eleitores votaram até o fechamento das urnas

O horário de votação nas eleições gerais da Argentina, que começou às 8h deste domingo, se encerrou às 18h. De acordo com a Câmara Eleitoral da do país, 74% dos eleitores votaram até o horário de fechamento das urnas. Porém, esse percentual deve aumentar, já que os cidadãos que ainda aguardam nas filas podem votar. Há cerca de 35,8 milhões de eleitores no país.

VEJA MAIS

Neste pleito, os eleitores argentinos estão escolhendo o novo presidente do país. Também serão eleitos 130 deputados, 24 senadores, os governadores de Buenos Aires e Entre Rios e o prefeito da cidade de Buenos Aires, que é uma cidade autônoma.

A expectativa é de que os primeiros números da votação sejam divulgados por volta das 22h.

Na Argentina, o voto é obrigatório e acarreta multa em caso de abstenção sem justificativa.

Para ser eleito presidente no 1º turno, o candidato precisa conquistar ao menos 45% dos votos válidos ou 40% dos votos com uma diferença de 10 pontos percentuais em relação ao 2º colocado. Caso isso não ocorra, haverá 2º turno, com votação prevista para o dia 19 de novembro. Neste caso, vencerá o candidato com o maior número de votos.