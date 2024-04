Ministro de Lula defende resposta dos Três Poderes às declarações de Musk: 'soberania atacada'

O ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou sobre as recentes declarações do empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e as decisões da justiça brasileira que afetam a plataforma. Padilha falou sobre o assunto durante workshop “Inteligência Artificial: Convergências E Divergências Sobre Como Regular”, realizado na faculdade IDP, em Brasília.

Para o ministro, os Três Poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário - precisam dar uma resposta às declarações de Musk, classificadas por Alexandre Padilha como um "ataque" à soberania nacional.

“Nós sabemos o que está em jogo nesse ataque. Eu acho que nós temos o dever, a sociedade brasileira, as instituições brasileiras, os Três Poderes, o Executivo, o Congresso Nacional e o Judiciário, de dar uma resposta política e institucional a esse ataque”, declarou o ministro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “A nossa soberania está sendo atacada, nós vamos responder com mais soberania”, declarou Padilha.

Em uma série de publicações na rede social X, Musk criticou decisões de Moraes, acusado pelo empresário de “promover censura no Brasil”. Elon Musk também ameaçou descumprir ordens da justiça brasileira e pediu renúncia ou impeachment do ministro do STF,

“Este indivíduo, um milionário que tem interesse direto nesse tema, fez um ataque à Suprema Corte. Ele disse que a Suprema Corte está praticando a censura no país”, declarou o ministro Alexandre Padilha, sem cita o nome de Musk.

“Eu acho que a resposta mais eficiente que nós temos é nos dedicarmos integralmente nos próximos dias para constituir, de um lado, o apoio necessário à Suprema Corte, aos instrumentos de investigação, de apuração e de cumprimento da justiça no nosso país, que estão fazendo um trabalho incansável em relação ao conjunto de inquéritos, do mal uso das redes sociais para propagar o ódio, para atentar contra a democracia, para praticar crimes, que são crimes na vida real e as pessoas acham que não são crimes por estarem no mundo digital”, continuou o ministro.

Padilha ainda manifestou solidariedade ao STF pelos últimos acontecimentos.

“Não é um ministro individualmente que está sendo atacado. É um ataque inadmissível. É a Suprema Corte brasileira e o conjunto daqueles que defendem a soberania do nosso país”, afirmou.

Alexandre Padilha também comparou Musk com o empresário norte-americano John Textor, dono do time de futebol Botafogo, que acusou recentemente o futebol brasileiro de manipulação de resultados.

“Esses dois têm uma característica muito parecida, são bilionários que acumularam bilhões, bilhões, bilhões de reais nesse mundo globalizado, muitas vezes apoiando regimes antidemocráticos como a apartheid e se enriquecendo com a situação, ou fazendo campanha por golpes, dizendo que poderia apoiar qualquer golpe no país, e desrespeitando as instituições e o Estado democrático de direito com um país como o Brasil”.