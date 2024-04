Lira chama polícia da Câmara após ser chamado de excrementíssimo por Felipe Neto

Em Brasília (DF), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), acionou a Polícia Legislativa e pediu a adoção de providências cabíveis após ser chamado de "excrementíssimo" pelo influenciador digital Felipe Neto durante um simpósio na Casa.

Em ofício, Lira disse que Felipe Neto "proferiu expressões injuriosas" contra a pessoa dele. O documento, obtido pelo UOL, indica que o caso pode "configurar a prática de crimes contra a honra", ocorridos nas dependências da Câmara.

O ofício de Arthur Lira foi encaminhado a Paul Pierre Deeter, diretor da Polícia Legislativa. Lira pediu a adoção de medidas a Paul Pierre, no âmbito da Polícia Legislativa.

O episódio ocorreu na terça-feira (23), e Lira encaminhou o ofício no mesmo dia em que o influenciador fez a fala.

Felipe Neto

Nesta quinta-feira (25), Felipe Neto disse achar "curioso" o acionamento da polícia contra ele. O influenciador relembrou que Lira disse hoje à GloboNews que "parlamentar ser chamado para depor na PF (Polícia Federal) porque disse que ministro é isso ou aquilo, na CPI, é exagerar um pouco".

Felipe Neto comentou não ter opinião sobre a pessoa Arthur Lira, pois não o conhece. Porém, como parlamentar, Felipe Neto acha as ações e inações do presidente da Câmara são, "em grande parte, nocivas e extremamente reprováveis". Após a divulgação do posicionamento, o influenciador repostou mensagens de apoio a ele.

"Minha intenção, ao citar 'excrementíssimo', foi claramente fazer piada com a palavra "excelentíssimo", uma opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensa à honra. Já sofri tentativas de silenciamento com o uso da polícia antes, inclusive pela família Bolsonaro. Continuarei enfrentando toda essa turma enquanto me sobrarem forças. E eu nunca falei que os enfrentaria com flores, nem assim o fiz e nunca o farei", disse Felipe Neto, nas redes sociais", disse Neto.