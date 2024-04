Conversa entre Bolsonaro (PL) e Elon Musk é remarcada por causa da guerra no oriente médio

A assessoria do ex-presidente Jair Bolsonal divulgou uma nota, neste sábado (13/04), informando a suspensão da conversa dele com o bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), prevista para acontecer na noite deste sábado. O movito da suspensão foi o ataque aéreo do Iã a Israel.

A conversa entre os dois foi divulgada, anteriormente, pelo canal Bolsonaro TV, vinculado ao ex-presidente, como uma “entrevista”. O bate-papo seria transmitido nas redes sociais.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que conversaria com o bilionário Elon Musk, dono do X, durante um evento do Partido Liberal na Paraíba, ainda neste sábdo, mas agora o papo está adiado.

“Hoje, às 21h30, vou conversar com Elon Musk. Tem uma passagem bíblica que diz. Se tiver algum pastor aqui, corrija, por favor. Você, eu, vocês, enquanto mortais, passageiros nesta vida, temos que buscar fazer tudo o que tiver ao alcance. Quando não der mais, entregue na mão de Deus”, disse o ex-presidente, mais cedo

