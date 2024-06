Pré-candidato à Prefeitura de SP, Pablo Marçal é flagrado usando broche de deputado federal

O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo partido nanico PRTB, Pablo Marçal, esteve na Câmara dos Deputados na terça-feira (4). No entanto, o que chamou atenção foi o adereço que usava em sua lapela: um broche exclusivo de deputados federais, item exclusivo de parlamentares eleitos oficialmente para o cargo. De acordo com informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o uso do broche é uma irregularidade grave, que pode ser considerado crime de falsidade ideológica, segundo a polícia legislativa.

Questionado sobre o uso do adereço, Marçal alegou ter recebido o broche de um deputado e demonstrou desconhecer da proibição. "Ganhei de um deputado. Qual é o regimento?".

Além disso, o coach justificou a presença do broche como um "ressignificado pelo mandato que me tomaram", em referência à sua tentativa de candidatura em 2022, cujos votos foram anulados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A ação contra Marçal foi aberta pela Federação Brasil da Esperança, apoiadora do presidente Lula, e pelo atual ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT-SP), que acabou ocupando a vaga na Câmara que inicialmente pertencia ao coach.

Segundo informações, a polícia legislativa confirmou que Marçal retirou o broche após ser abordado. No entanto, o pré-candidato não revelou o nome do deputado que lhe forneceu o adereço.

