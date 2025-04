Dua Lipa anuncia shows no Brasil; veja locais, datas e valores

A cantora Dua Lipa anunciou nesta terça-feira, 1º, que retornará ao Brasil em 2025 com sua turnê Radical Optimism Tour. A artista, que marcou presença no Rock in Rio em 2022, se apresentará em São Paulo, no dia 15 de novembro, e no Rio de Janeiro, em 22 de novembro.

O primeiro concerto será na Estádio Morumbis, na capital paulista, e o segundo no Estádio Nilton Santos, na capital fluminense. A venda geral de ingressos tem início no próximo dia 10, às 10h, no site da Ticketmaster.

É, no entanto, possível conseguir os ingressos antes. Uma pré-venda do artista será realizada no dia 7, às 10h, também no site da Ticketmaster. Para participar dessa modalidade, é necessário se cadastrar no site da Dua Lipa.

Uma nova pré-venda ocorre no dia 8, às 10h, no site da Ticketmaster. Para participar dessa modalidade, é necessário ter um cartão Visa. Os valores dos ingressos variam entre R$ 230 e R$ 940.

Dua Lipa em São Paulo

Data: 15/11/2025 (Sábado)

Abertura dos Portões: 16h. Horário do Show: 21h

Local: Estádio do Morumbis. Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP, 05653-070

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Preços:

Pista Premium A/B: R$ 890 (inteira) | R$ 445 (meia-entrada)

Pista: R$ 590 (inteira) | R$ 295 (meia-entrada)

Cadeira Inferior: R$ 720 (inteira) | R$ 360 (meia-entrada)

Cadeira Superior: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia-entrada)

Arquibancada: R$ 460 (inteira) | R$ 230 (meia-entrada)

Dua Lipa no Rio de Janeiro

Data: 22/11/2025 (Sábado)

Abertura dos Portões: 16h. Horário do Show: 21h

Local: Estádio Nilton Santos. Endereço: R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ, 20770-001

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Preços:

Pista Premium A/B: R$ 940 (inteira) | R$ 470 (meia-entrada)

Pista: R$ 590 (inteira) | R$ 295 (meia-entrada)

Cadeira Sul: R$ 640 (inteira) | R$ 320 (meia-entrada)

Cadeira Inferior Leste e Oeste: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia-entrada)

Cadeira Superior Leste e Oeste A e B: R$ 460 (inteira) | R$ 230 (meia-entrada)