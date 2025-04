Dua Lipa em Belém? Cantora anuncia show no Brasil no período da COP 30; veja

No início de janeiro deste ano, Oliberal.com adiantou prováveis artistas internacionais que poderiam vir a Belém próximo ou no período da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), principalmente durante o Global Citizen, Festival que virá para a América Latina pela primeira vez. A edição de 2025, será no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão.

Conhecido por levar alguns dos maiores nomes da música internacional, o Global Citizen Festival já contou com artistas como Beyoncé, Coldplay, Dua Lipa, Demi Lovato, Ed Sheeran e Metallica, aumentando as especulações de que essas e outras estrelas podem marcar presença em Belém no mês de novembro deste ano.

Nesta terça-feira (1º), a cantora Dua Lipa confirmou duas apresentações no Brasil, entre os dias 15 e 22 de novembro, o que aumenta ainda mais os rumores de que ela poderia estar na lista dos artistas que estariam no festival em Belém, além do Coldplay.

Quem é Dua Lipa?

Dua Lipa é uma cantora e compositora britânica de ascendência albanesa, nascida em 22 de agosto de 1995. Ela ganhou destaque com seu álbum de estreia Dua Lipa (2017), que trouxe hits como "New Rules" e "IDGAF".

Seu segundo álbum, Future Nostalgia (2020), consolidou seu sucesso global com músicas como "Don't Start Now", "Levitating" e "Physical", trazendo uma pegada inspirada no pop dos anos 80. O disco lhe rendeu um Grammy e a colocou entre as maiores estrelas da música pop.

Além de cantora, Dua Lipa é ativista e apoia diversas causas sociais, incluindo os direitos dos refugiados e a comunidade LGBTQIA+. Atualmente, segue lançando novas músicas e explorando novos estilos musicais.

Dua Lipa já ganhou diversos prêmios ao longo da carreira. Entre os mais importantes, estão:

Grammy Awards: Venceu três vezes, incluindo Artista Revelação (2019) e Melhor Álbum Pop Vocal por Future Nostalgia (2021).

BRIT Awards: Ganhou seis vezes, incluindo Artista Britânica do Ano e Álbum Britânico do Ano.

MTV Europe Music Awards: Foi premiada diversas vezes, incluindo Melhor Artista Pop.

Billboard Music Awards: Levou prêmios como Melhor Canção de Rádio por "Levitating".

American Music Awards: Ganhou como Melhor Canção Pop/Rock por "Don't Start Now".