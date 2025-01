Global Citizen 2025 em Belém tem data de anúncio das atrações confirmada; veja

O público que aguarda ansiosamente pelo Global Citizen Festival em Belém já tem data para conhecer os artistas que estarão no evento. Os nomes das atrações serão divulgados no dia 30 de abril. O anúncio foi feito pelo governador do Pará, Helder Barbalho, nesta segunda-feira (20/01), durante um encontro em Davos, na Suíça, com Michael Sheldrick, cofundador do festival.

Essa será a primeira vez que o festival será realizado no Brasil e na região amazônica. O evento está programado para acontecer em novembro deste ano no Estádio Olímpico do Pará.

"Conversamos hoje com a organização do Global Citizen e, no próximo dia 30 de abril, eles farão a divulgação da agenda do festival. Essa será a primeira vez que o evento ocorrerá no Brasil e na Amazônia", afirmou o governador Helder Barbalho.

O encontro também contou com a participação de Wes Sechrest, CEO da Re:wild, organização focada na proteção e restauração da natureza selvagem, e Rodrigo Medeiros, líder sênior da entidade no Brasil.

O festival, conhecido por reunir grandes nomes da música internacional, ativistas e líderes globais em prol de ações para combater a pobreza extrema e promover a sustentabilidade, já recebeu artistas como Beyoncé, Coldplay, Demi Lovato, Ed Sheeran e Metallica. A possibilidade de algumas dessas estrelas subirem ao palco em Belém aumenta a expectativa do público.

Além das atrações internacionais, o Global Citizen também valoriza artistas locais, unindo diferentes culturas e promovendo causas sociais e ambientais por meio da música. Um dos nomes mais comentados como possível atração é o da banda Coldplay, que já participou de edições anteriores.