VÍDEO: Após rumores sobre show de Billie Eilish, web resgata pedido de fã paraense por show gratuito

Após os rumores de que Billie Eilish pode se apresentar em Belém como parte do Global Citizen durante a COP 30, em novembro de 2025, a web resgatou uma entrevista antiga da cantora. Em uma participação no programa Fantástico, da TV Globo, em 2023, a artista respondeu um fã paraense que pediu por um show gratuito para "os pobres".

O vídeo do trecho que viralizou nas redes sociais mostra Paulo Alexandre, um fã paraense de Belém, fazendo uma pergunta para a cantora. "Você poderia fazer um show de graça para os seus fãs pobres e brasileiros?", questionou o jovem.

"Eu queria encontrar um jeito! Quando eu era criança, nunca ia ver meus artistas favoritos, porque não tinha grana. Eu detesto saber que agora sou uma artista que muita gente não tem dinheiro pra ver", respondeu a cantora. Ela ainda completou: "Queria viver em um mundo em que o dinheiro não fosse importante."

Após a repercussão da notícia, internautas resgataram o trecho e começaram a agradecer ao jovem paraense que fez o pedido. "A Billie Eilish escolheu fazer um show em Belém por causa do Paulo Alexandre", escreveu um fã nas redes sociais.

VEJA MAIS

Rumores de show em Belém

A especulação sobre a presença de Billie Eilish em Belém ganhou força após o portal Info Billie Brasil, reconhecido pela cantora e sua equipe, divulgar que o Global Citizen estaria em negociações com a artista para incluir o Brasil na programação do evento.

O festival, que promove ações sociais e musicais, ocorrerá em paralelo à COP 30, entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, e será realizado pela primeira vez no Brasil. A capital paraense foi escolhida como sede do evento.

Embora os organizadores do Global Citizen ainda não tenham confirmado oficialmente a presença de Billie Eilish ou outros artistas, as expectativas são altas, principalmente pela possibilidade de ingressos gratuitos, como em outras edições do festival. Os participantes poderão garantir suas entradas ao realizar ações sociais promovidas pela organização, assim como o pedido de Paulo Alexandre por um show acessível para todos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)