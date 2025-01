Coldplay em Belém: 'chance de não virem é de 5%', crava taróloga

O Ano de 2025 chegou e, até agora, não houve o anúncio oficial confirmando o show da banda Coldplay em Belém. Por este motivo, o Oliberal.com resolveu procurar uma taróloga e desvendar esse "mistério" que assombra os fãs paraenses durante tantos meses. Em agosto de 2024, demos com exclusividade que o show da grupo londrino estava confirmado para Belém. O evento seria na abertura abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30), no Mangueirão.

De lá para cá, o anúncio foi aguardado durante coletiva do Governo do Pará com a organização do Rock In Rio. Na época, foi anunciado o festival Amazônia Para Sempre, que acontecerá em setembro de 2025, porém, ainda sem confirmação do artista internacional que virá. Também foi confirmada, a realização em Belém do Global Citzen, evento que discute, em meio a shows de grandes artistas, as ações contra a pobreza extrema e a preservação ambiental.

"O que posso dizer para acalmar vocês de Belém é muito simples: há 95% de chances do Coldpay se apresentar na capital paraense. Só não posso cravar por que o acaso existe, problemas podem acontecer, mas a chance do Coldplay não estar em Belém é de apenas 5%.", cravou a taróloga Lilian Cascallho.

"Eles são muiito envolvidos com a causa ambiental, tem tudo a ver com o projeto da COP 30 na Amazônia. As cartas que saíram na tiragem são muito positivas", complementou a terapeuta olística.

Lilian Cascalho, taróloga, faz previsões de 2025 para Belém do Pará ()

Shows do Coldplay no Brasil

Os britânicos confirmaram seu retorno ao Brasil para este ano, como parte da turnê “Music of the Spheres”. Os shows estão previstos para acontecer entre novembro (período da COP 30) e dezembro de 2025, com apresentações em cidades importantes como São Paulo e Rio de Janeiro. A expectativa é de que os shows ocorram em estádios grandes, como o Allianz Parque e o Maracanã. Em Belém, aconteceria na Estádio Olímpico do Pará - o Mangueirão.

O que é a COP 30?

COP significa “Conferência das Partes” (“Conference of the Parties”, da sigla em inglês), em que as partes representam os países-membros associados, que se reúnem durante o evento, por um período de duas semanas, para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta.

A primeira COP ocorreu em Berlim, na Alemanha, quando o tratado de 1992, assinado por 197 países, entrou em vigor, com o compromisso coletivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Desde então, a ONU convoca todos os países para a cúpula climática para uma reunião periódica. Essa é a primeira vez que o Brasil sediará o evento.

O que é o Global Citzen?

A Global Citizen é um movimento mundial que utiliza eventos de grande escala para mobilizar ações contra a pobreza extrema. Este evento reúne artistas, líderes mundiais e milhões de cidadãos que utilizam suas vozes para instigar mudanças significativas. Em edições anteriores, realizadas em cidades como Nova York, Londres e Mumbai, o evento abordou temas urgentes como mudança climática, igualdade e sustentabilidade. No último, o governador do Pará esteve presente, assim como Doja Cat, Post Malone, Rauw Alejandro, Lisa (do BLACKPINK) e RAYE. O festival também contou com personalidades como o ator Hugh Jackman como anfitrião e apresentações especiais de Chris Martin (Coldplay.