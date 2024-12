Previsões para 2025: Belém fará Brasil quebrar rota Rio-São Paulo; prevê taróloga

O ano de 2025 será regido pelo número 9, que por si só, já inspira introspecção, sabedoria e amadurecimento. Ao uní-lo com sua carta regente ('A Força') que caiu para Belém, promete um 2025 de abertura de portas e de um cenário promissor para a capital paraense. "Esse é o ano que Belém do Pará manifestará toda sua potência para o mundo", diz Lilian Cascalho, taróloga e terapeuta.

A profissional, que é paulista mas uma apaixonada por Belém, fez uma tiragem especial e exclusiva para o portal Oliberal.com sobre a capital paraense. Ela conta que o ano da cidade é representado pelo arcano "A Justiça", um chamado à busca por equilíbrio e decisões éticas. "Com a realização da COP 30, a cidade estará no centro do palco global, o que demanda preparo, ética e alinhamento estratégico para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que virão", complementa.

Previsões para a Economia, Investimentos e Cultura

Sobre economia, investimentos e a área cultural, a carta da 'Força' foi a que apareceu. Segundo a taróloga, significa uma abertura de portas para um cenário promissor, com grande potencial econômico e cultural. Mas ela faz alertas: "Será necessário disciplina e inteligência para gerenciar recursos de forma eficaz".

Ganhos Econômicos

Mais do que discutir questões climáticas e a manutenção da floresta em pé, a COP 30 em Belém atrairá não só os olhares do mundo, mas grandes investimentos internacionais em infraestrutura sustentável; assim como o impulsionamentos do turismo e inovação tecnológica para Belém. Lilian prevê que setores como hotelaria, gastronomia e artesanato se fortalecerão, consolidando Belém como referência em sustentabilidade para o Brasil.

Turismo e Cultura

Falando em COP 30, o evento destacará a riqueza cultural da cidade no cenário global, promovendo tradições como o carimbó, a culinária amazônica e o folclore local. "A visibilidade ajudará Belém a despontar e o Brasil a sair da rota tradicional Rio-São Paulo, tendo Belém como um destino novo cultural e ecológico de grande destaque.

"Belém do Pará precisa mostrar sua potência com gentileza, com educação... e vocês já são tudo isso. É um povo que recebe as pessoas de braços abertos (não é todo mundo que faz isso). Vocês têm tudo para brilhar. Belém já é forte, já é uma potência. Basta vocês se lembrarem do que já foram para o Brasil, resgatar sua história. Vão ter dificuldades? Vão! Dificuldade para negociar, vai ter dúvida, vai! Mas se vocês souberem resgatar esse poder ancestral, tudo tende a ser muito positivo. O que tem que aparecer é o folclore, a culinária, a cultura, o povo, o 'égua' e a humanidade de vocês para o mundo", disse a taróloga emocionada.

Desafios para a cidade

O arcano do tarot 'A Força' também pede planejamento estratégico e controle dos impulsos. Llian alerta que os governantes devem evitar decisões precipitadas. "Isso será essencial para garantir que os recursos sejam bem aproveitados, com foco em benefícios de longo prazo para a cidade e todos os seus habitantes", complementa.

Desenvolvimento da Cidade e Espiritualidade

Antes mesmo da COP 30 começar, a população já aguarda por mudanças profundas e, uma delas, está diretamente ligada a obras em andamento, que prometem melhorar a infraestrutura e a mobilidade da cidade. Nova Doca, Nova Tamandaré, Rua da Marinha, melhoria em vias e canais e muitas outras. Sobre elas, Lilian também alertou. "Embora as obras prometidas para o evento tragam melhorias importantes, alguns atrasos poderão ocorrer. Será fundamental que os moradores exijam transparência para garantir um legado positivo e duradouro. Mas, apesar desses riscos, Belém será reconhecida como uma cidade visionária, conectada à sua essência amazônica e capaz de inspirar o mundo com sua força cultural e espiritual", detalhou a taróloga.

Mais do que mudanças estruturais, a reconexão da cidade com sua ancestralidade também será potencializada.

"Toda essa essência cultural e a ancestralidade amazônica vão se tornar um diferencial globalmente reconhecido. Nessa questão, a saída da carta do "Eremita" traz à tona um momento de amadurecimento espiritual e social; conectando Belém às suas raízes ancestrais e ao seu papel de protagonista em questões ambientais e culturais", complementa Lilian.

Obstáculo e desafios para Belém em 2025

Eis um ponto de alerta: escolhas difíceis e a necessidade de colaboração marcarão o ano de 2025 para Belém. "Há risco de divergências entre lideranças ou a falta de confiança em decisões estratégicas e isso poderá enfraquecer projetos importantes. Durante o ano, será crucial priorizar o coletivo acima de interesses individuais pois a pressão para finalizar projetos no prazo e atender às expectativas globais será alta. Decisões mal planejadas poderão comprometer a imagem da cidade", alerta a taróloga.

Ao final da tiragem Lilian diz que 2025 será um ano transformador para Belém, colocando a cidade sob os holofotes globais. "Com sabedoria, equilíbrio e união, os moradores poderão superar desafios, aproveitar oportunidades e construir um legado para as próximas gerações. Que a luz do Eremita ilumine cada decisão, e que a Justiça traga harmonia para Belém e seu povo", finaliza.