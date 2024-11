Saúde para 2025: saiba quais as melhores atividades com base no seu mapa astral

O ano de 2025 será regido pelo número 9, que remete à transformação e purificação. Além disso, ele contém um significado muito importante em relação ao ato de servir ao próximo. Contudo, não se pode perder de vista o autocuidado e a preocupação com a saúde. Por isso, é importante cuidar tanto do corpo quanto da mente para ter um excelente Ano Novo.

Para saber quais os hábitos que mais combinam com você, olhe qual signo está na Casa 6 do seu Mapa Astral, já que ela é a que rege a saúde, a rotina e o autocuidado. Nessa parte do Mapa, que aborda a rotina diária, é possível encontrar as atividades em que você tende a ser mais eficiente ou aquelas práticas que precisam ser ajustadas para ter bons hábitos que melhorem sua qualidade de vida.

CASA 6 NO MAPA ASTRAL

Com o Mapa Astral aberto, procure a Casa 6 e veja qual o signo. Com ela localizada, é possível ver a sua rotina diária, os hábitos de saúde, o trabalho e o bem-estar, além dos desafios e hábitos a serem recomendados. Esta Casa revela como realizamos todas essas atividades e o que precisamos para viver de maneira saudável.

Confira qual o melhor hábito saudável para você conforme o Mapa Astral

Como os hábitos saudáveis dependem do signo presente na Casa 6 do Mapa Astral, confira quais rotinas de bem-estar você deveria começar ainda em 2024 para ter um ano novo próspero em termos de saúde, trabalho e bem-estar.

Áries na Casa 6

Pessoas que têm Áries na Casa 6 gostam da rotina com diversas atividades, que envolvem o trabalho e exercícios físicos. Por isso, elas precisam de mais energia para praticar esporte e buscar atingir os níveis de produtividade que querem. Essas pessoas possuem o desafio de bem-estar a rotina ativa e muito agitada, então é importante fazer pausas e ter momentos de calmaria e relaxamento, pois não se pode gastar todas as energias e se esgotar física e mentalmente. Além disso, não acumular muitas atividades para desperdiçar energia é o ponto central para essas pessoas.

Como hábito recomendado, é importante adotar atividades leves e momentos de descanso, pois eles são importantes para recarregar e se recuperar da longa rotina. Por exemplo:

Yoga e meditação, já que ajudam a equilibrar toda a energia;

Exercício de respiração para auxiliar no controle da ansiedade e impaciência para realizar as atividades.

Touro na Casa 6

Pessoas com Touro na Casa 6 preferem uma vida mais tranquila, sem tanta agitação, em que focam em hábitos mais calmos, leves e tranquilos. Por isso elas procuram uma rotina estruturada e organizada para terem estabilidade e prazer, pois as suas energias precisam desse cenário para poderem fluir. Acontece que os taurinos têm como desafio de bem-estar gostarem de atividades calmas, porém é importante evitar atividades com muito sossego, pois podem gerar tendência ao sedentarismo e à busca excessiva por conforto e comodidade, o que pode prejudicar a saúde a longo prazo. É importante dizer que os prejuízos para a saúde podem ser tanto mentais quanto físicos.

Como hábito recomendado, é importante realizar atividades físicas que não gastam tanta energia, mas que sejam prazerosas. O contato com outras pessoas também são fundamentais para que parcerias sejam formadas. Por exemplo:

Caminhada ao ar livre em parques;

Atividades que não requerem tanta energia, como jardinagem ou culinária, podem ajudar a equilibrar a mente e o emocional;

Comer é um hábito típico do taurino, então passar a ter uma alimentação saudável e consciente é importante para o seu bem-estar em 2025.

Gêmeos na Casa 6

Quem tem Gêmeos na Casa 6 busca sempre inovar na rotina, o que faz com que acabe mudando constantemente os afazeres diários. Para as pessoas de Gêmeos na Casa 6, a palavra de ordem é "movimento", mas é preciso cuidado. Elas têm como desafios de bem-estar o gosto por mudanças. Apesar de o ano de 2025 ser marcado pelas transformações, é preciso saber lidar com elas. Assim, é importante procurar ter disciplina e constância para evitar a falta de comprometimento e foco nos hábitos de saúde.

Como hábito recomendado, é preciso encontrar o meio-termo entre a novidade e a consistência para conseguir manter o foco nas atividades. Essa deve ser a busca para quem tem Gêmeos. Por isso, procure as seguintes atividades:

Leitura e escrita para se organizar melhor com todas as mudanças de rotina, principalmente nas atividades rotineiras;

Clube de Livro é uma boa opção para aguçar a mente e ajudar a manter o foco, já que é preciso disciplina para conseguir discutir sobre um livro todo;

Atividades ao ar livre individuais ou em grupo.

Câncer na Casa 6

As pessoas que têm Câncer na Casa 6 costumam buscar um ambiente equilibrado e acolhedor, pois são fatores que afetam a sua saúde emocional e influenciam o resto da sua vida. São pessoas com inclinação ao cuidado e a sensibilidade.

Estas pessoas têm como desafio de bem-estar a busca pelo equilíbrio em relação à alimentação, além do equilíbrio no ambiente de trabalho ou familiar. Ainda que o trabalho não esteja equilibrado, é preciso controlar a ansiedade e o estresse para não descontar na comida.

Como hábito saudável, é recomendado a criação de atividades saudáveis para que a rotina contenha autocuidado emocional. Por exemplo:

Banho relaxante e "dia de bem-estar" semanal;

Terapia para buscar o equilíbrio emocional e mental

Meditação guiada para atingir o equilíbrio espiritual

Refeições leves e saudáveis para si e para quem ama.

Leão na casa 6

Quem tem Leão na Casa 6 tem afinidade com atributos como dedicação e orgulho. Então, essa pessoa gasta energia e criatividade na sua rotina, pois busca reconhecimento e valor pelo que faz. Afinal, é natural que as pessoas que se empenham em atividades busquem ser valorizadas pelo esforço que fizeram. Acontece que essa valorização não pode vir de fora, em que deve ser feita pela própria pessoa que tem Leão na Casa 6.

Os leoninos na Casa 6 têm como desafio de bem-estar gostarem de serem validados externamente, então não esperar pela aprovação dos outros é um importante exercício, já que essa expectativa pode gerar estresse e esgotamento. Aprender a lidar com a falta de reconhecimento é importante.

Como hábito recomendado, adote momentos de autocuidado para fortalecer a autoconfiança e diminuir a necessidade de reconhecimento. Por exemplo:

Atividades criativas e artísticas que envolvam teatro, dança ou pintura para externalizar a energia criativa de forma saudável, sem esperar pelos aplausos e louros da plateia.

Virgem na Casa 6

Pessoas que têm Virgem na Casa 6 buscam uma rotina organizada e estabilizada, já que focam nos detalhes e nas melhorias contínuas. Como são pessoas que priorizam a eficiência e são muito detalhistas, essa energia se volta, inclusive, para o corpo físico. Afinal, toda a energia que se emana, se recebe de volta de alguma forma.

As pessoas que tem Virgem na Casa 6 têm como desafio de bem-estar evitar focar tanto nos detalhes, pois o perfeccionismo pode gerar estresse e sobrecarga, levando ao esgotamento mental e físico. Tentar controlar cada aspecto da vida pode levar a frustrações, por isso é importante saber realizar as atividades sem tantas amarras.

No próximo ano, tenha o hábito de relaxar, pois isto é a chave para quem tem Virgem na Casa 6. Então, procurar atividades relaxantes é uma opção. Por exemplo:

Meditação

Yoga

Jardinagem

Caminhada com o pet

Trabalho manuais

Tai Chi Chuan

Libra na Casa 6

Quem tem Libra na Casa 6 busca harmonia e equilíbrio, em que é quase inevitável criar vínculo com as outras pessoas. Assim, essas pessoas têm a rotina baseada em oferecer tempo para o trabalho e para as relações, cujo foco é a paz e o bem-estar de todos.

As pessoas de Libra na Casa 6 têm como desafio de bem-estar entender que o desequilíbrio emocional e o mal-estar fazem parte da vida, então não é necessário fugir deles evitando confronto. Além disso, realizar atividades que foquem em si é importante, pois o seu bem-estar também é necessário, não só o das outras pessoas.

Como hábito saudável, é recomendado estabelecer limites e dizer "não", pois esta é uma das palavras-chave. Por isso, atividades em grupo são recomendadas, mas desde que sirvam como exercício de crescimento individual. Por exemplo:

Yoga em grupo ou dança, desde que envolvam socialização saudável e sem a dedicação completa pelo outro.

Participação em grupos de esportes ou em clubes, em que se deve permanecer apenas em caso de identificação com os envolvidos e o ambiente, focando na prática saudável.

Escorpião na Casa 6

As pessoas que tem Escorpião na Casa 6 não tendem a mudar a sua rotina, já que elas são fiéis às atividades exercidas e gostam de exclusividade. Apesar disso, é inevitável que elas mudem, afinal ninguém está imune às mudanças. Por isso, ao menos uma vez no ano, os hábitos vão mudar, principalmente, quando se trata do corpo-mente-espírito. Além da tendência natural da vida, isso acontece por conta do número 9 que vai reger o ano de 2025, em que será marcado de transformações.

Os escorpianos na Casa 6 têm como desafio de bem-estar evitar o apego à rotina e o extremismo para não gerar desequilíbrio, muito menos o esgotamento físico e emocional. Saber lidar com as mudanças será fundamental para o próximo ano, mas que já pode ser colocado em prática desde agora.

Como hábito saudável, é recomendado buscar práticas de autocuidado que promovam o equilíbrio. Por exemplo:

Meditação profunda;

Atividades terapêuticas;

Banho energéticos

Rituais de limpeza emocional

Sagitário na Casa 6

A pessoa que tem Sagitário na Casa 6 não gosta de nada fixo e imutável. Pelo contrário, elas buscam liberdade e espaço para explorar novas ideias e aventuras. A vida acaba sendo um grande cenário de mudanças constantes e profundas. Pode-se dizer que os sagitarianos na Casa 6 estão quase que preparados para encarar a mudanças que o ano de 2025 promete.

Quem tem Sagitário na Casa 6, tem como desafio de bem-estar manter o equilíbrio entre a mudança constante e a rigidez da rotina. Por isso, é preciso ficar atento à criação de hábitos saudáveis a longo prazo. Além disso, é importante ter em mente que resistir a ideias diferentes e as constantes inovações podem aproximar de grupos e pessoas.

Como hábito saudável, é recomendado traçar metas claras e duradouras, pois uma rotina não se faz apenas de momentos isolados. A constância é a chave para estas pessoas. Por exemplo:

Atividades físicas ao ar livre, como caminhadas ou esportes;

Viagens para se abrir ao diferente e aventurar-se.

Capricórnio na Casa 6

As pessoas que tem Capricórnio na Casa 6 têm em mente que é preciso ter disciplina e responsabilidade nas diversas áreas da vida. Elas são bastante focadas no trabalho e nas rotinas de saúde. Acontece que é preciso entender que o ano de 2025 promete muitas mudanças e transformações. Por isso, será importante saber utilizar essa disciplina nas novas atividades que vão compor a sua rotina.

Quem tem Capricórnio na Casa 6 tem como desafio de bem-estar evitar o excesso de foco no trabalho, pois é necessário equilibrar lazer e autocuidado. Além disso, é importante achar o meio-termo entre o esgotamento por conta das atividades diárias e o sedentarismo, ao querer fugir de uma rotina recheada.

Como hábito saudável, é recomendado ter momentos de pausa, pois eles são fundamentais para trazer relaxamento para a sua rotina. Adote-os de forma regular em sua rotina. Por exemplo:

Medição

Yoga

Exercícios que promovam a conexão entre corpo-mente-espírito

Pilates

Musculação

Aquário na Casa 6

Quem tem Aquário na Casa 6 sempre busca inovar na rotina, em que ela é recheada de liberdade e atividades em grupo. Esse é outro signo que está preparado para as transformações esperadas no ano de 2025. Contudo, é preciso ajustar o foco mais para si do que para as outras pessoas.

Os aquarianos na Casa 6 têm como desafios de bem-estar a busca por inovação, em que a dificuldade é manter a disciplina e a consistência. Além disso, a rotina acaba não tendo cara de rotina, porque eles têm dificuldade em realizar atividades repetidas.

Como hábito saudável, é recomendado que as pessoas que tem Aquário na Casa 6 foquem nas atividades que possam ser realizadas de forma flexível, já que elas têm dificuldade em ter hábitos estruturados e bem definidos. Por exemplo:

Momentos fora das redes sociais e da internet;

Trabalhos voluntários individuais ou coletivamente;

Esportes em grupo ou coletivos.

HÁBITOS SAUDÁVEIS PARA PEIXES EM 2025

Quem tem Peixes na Casa 6 apresenta uma empatia elevada, em que ela chega a ser considerada uma "esponja", já que absorve as energias do ambiente que está. Isso vale para os diversos ambientes, como o de trabalho e o familiar. Além dessa sensibilidade, ela tem uma forte intuição, que pode ser utilizadas para lidar com as inovações que vão ser necessárias no ano de 2025.

As pessoas que têm Peixes na Casa 6 têm como desafio de bem-estar estabelecer limites para não absorver as energias negativas das pessoas. Esse é o principal foco para se ter um ano novo saudável e longe das energias negativas dos outros, já que o que pode ser uma habilidade importante, também pode ser considerada uma armadilha.

Como hábito saudável, é recomendado buscar atividades que trazem relaxamento, além de expressar sua criatividade, porque será fundamental equilibrar todas as energias que estão dentro de você, seja as suas próprias ou as dos outros. Por exemplo:

Meditação;

Yoga;

Terapia;

Caminhadas em parques e trilhas;

Música, pintura e outras artes.

Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com